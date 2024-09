RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SUL PARMA

Giocherà solamente in prima serata, ma vogliamo spendere subito qualche parola per il Parma in sede di presentazione dei risultati Serie A del sabato. Gli emiliani di Fabio Pecchia infatti sono una neopromossa che ha sicuramente molto ben impressionato finora, ma che in classifica ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto e dovuto. Dopo il pareggio contro la Fiorentina e la grande vittoria contro il Milan, era infatti arrivata la beffarda sconfitta contro il Napoli, con vantaggio fino al 90’ minuto e poi due gol presi nel recupero, in inferiorità numerica e con un giocatore di movimento in porta.

Dopo la sosta invece ecco la sconfitta contro l’Udinese, se possibile ancora più amara perché contro un’avversaria maggiormente alla portata e contro la quale il Parma era in vantaggio di due gol all’intervallo, prima di un vero e proprio tracollo nella ripresa. Serve dunque un rilancio a Lecce, altrimenti dopo tanti complimenti il Parma rischia di essere invischiato nei bassifondi della classifica di Serie A… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE TRE PARTITE PER LA 5^ GIORNATA

Dopo un venerdì già molto ricco con ben due anticipi, ecco oggi sabato 21 settembre 2024 altri tre appuntamenti con i risultati Serie A per la quinta giornata del campionato. Andiamo allora immediatamente a scoprire che cosa ci attende, a cominciare dalle ore 15.00 quando si giocherà Venezia Genoa, seguita alle ore 18.00 da Juventus Napoli, che sarà naturalmente la partita più attesa, infine alle ore 20.45 sarà la volta di Lecce Parma, con la quale saremo già a metà di questo turno nel quale le dieci partite saranno tutte in fasce orarie differenti e su quattro giorni.

Ci attendiamo risposte già significative in ogni settore della classifica Serie A, ad esempio per il Venezia la situazione in coda è già delicata, mentre Genoa, Parma e Lecce devono capire se possono coltivare ambizioni di un campionato di medio-alto livello o se dovranno presto fare i conti con la sofferenza della dura lotta per la salvezza. Pur con tutte le cautele del caso a settembre, siamo sicuri quindi che vivremo per i risultati Serie A un sabato intrigante per più di un motivo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Ci abbiamo un po’ girato intorno, ma fatalmente adesso è giunto il momento di approfondire il discorso su Juventus Napoli per quanto riguarda i risultati Serie A. All’Allianz Stadium ci attende infatti una partita imperdibile per più di un motivo, a cominciare dal ritorno di Antonio Conte a Torino: naturalmente era già successo nel suo biennio all’Inter, ma a causa della pandemia questa sarà la prima volta in cui Conte tornerà da avversario in casa della Juventus con il pubblico presente in maniera normale.

Evidentemente però ancora più importanti saranno le possibili indicazioni per la classifica Serie A. La Juventus di Thiago Motta aveva iniziato alla grande, poi si è impantanata in due pareggi consecutivi per 0-0 ma infine il sorriso è tornato in Champions League e adesso sarebbe molto significativo battere una delle principali rivali per lo scudetto. Sul fronte Napoli invece sono arrivate ben tre vittorie consecutive dopo la pesante battuta d’arresto a Verona e lo 0-4 sul campo del Cagliari ha alzato di molto il morale di una squadra che potrebbe anche approfittare dell’assenza dalle Coppe per puntare tutto sul tricolore – Conte certamente sa come si fa…

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 15.00 Venezia Genoa

ore 18.00 Juventus Napoli

ore 20.45 Lecce Parma

CLASSIFICA SERIE A

Torino 11

Udinese 10

Empoli, Napoli 9

Inter, Juventus 8

Lazio 7

Verona, Atalanta 6

Milan, Genoa 5

Parma, Lecce 4

Fiorentina, Monza, Roma, Bologna 3

Como, Cagliari 2

Venezia 1