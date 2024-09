RISULTATI SERIE B: ECCO I POSTICIPI!

Diamo spazio al quadro dei risultati Serie B per la sesta giornata, perché domenica 22 settembre vanno in scena i tre posticipi che chiudono il turno: si giocano tutti alle ore 15:00 e si tratta di Frosinone Bari, Mantova Cittadella e Spezia Carrarese. Essendo solo alla fine di settembre e alla 6^ giornata, è difficile tracciare un quadro complessivo sui risultati Serie B ma certamente alcune cose balzano subito agli occhi, per esempio il fatto che, a differenza dello scorso anno, lo Spezia sia partito con il vento in poppa e si stia giocando concretamente la possibilità della promozione diretta in Serie A, anche se appunto la strada sarà lunga.

Oggi per la squadra di Luca D’Angelo appuntamento casalingo contro la Carrarese, una formazione che aspettava la Serie B da 70 anni e che però sta già incontrando qualche difficoltà, rischiando di fare la fine di Lecco e Feralpisalò che dopo una sola stagione sono tornate al piano di sotto. La partita certamente più intrigante tra i risultati Serie B di oggi è Frosinone Bari, perché stiamo parlando di due candidate alla promozione che però sono partite male; i galletti a dire il vero hanno dato qualche segnale di riscatto ma ora sarà importante confermarsi, vedremo allora cosa succederà tra poco su questi tre campi.

RISULTATI SERIE B: SCENARIO ANCORA COMPLESSO

I risultati Serie B ci propongono oggi anche un’intrigante Mantova Cittadella: tornati nel campionato cadetto i virgiliani hanno avuto un buon approccio, il loro passo per il momento ci dice che i playoff sono assolutamente alla portata e Davide Possanzini ha già ricevuto tanti complimenti per come gioca la sua squadra, incassando per esempio quelli di Maurizio Sarri che ne ha elogiato la costruzione dal basso. Sarà comunque dura nei risultati Serie B di oggi, perché al Danilo Martelli arriva un Cittadella che dopo le ultime stagioni particolarmente opache è partito bene e sta dimostrando di poter tornare la squadra di un tempo.

Staremo allora a vedere, questi posticipi della sesta giornata concluderanno un altro fine settimana intenso per i risultati Serie B e naturalmente daranno un’altra conformazione a una classifica che, storicamente o almeno guardando come sono andate le ultime stagioni, è sempre stata molto incerta anche man mano che il campionato si sviluppava, anche perché ovviamente il fatto che siano previsti playoff e playout rende davvero intrigante ogni singola lotta. Per ora ci accontentiamo di assistere a queste tre partite della domenica…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 15:00 Frosinone Bari

Ore 15:00 Mantova Cittadella

Ore 15:00 Spezia Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 11

Brescia, Spezia, Sudtirol 9

Juve Stabia, Cittadella, Sassuolo 8

Cremonese, Cesena, Reggiana, Palermo, Mantova 7

Catanzaro, Salernitana 6

Modena, Bari 5

Cosenza (-4) 4

Carrarese, Frosinone 3

Sampdoria 2