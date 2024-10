RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PARTITE DI GRAN LUSSO!

Con i risultati Serie B stiamo per vivere un appassionante sabato 26 ottobre dedicato alle partite della decima giornata: si gioca come sempre a partire dalle ore 15:00 e le prime quattro gare saranno Cesena Brescia, Cremonese Salernitana, Cosenza Juve Stabia e Palermo Reggiana, alle ore 17:15 avremo invece due posticipi con Carrarese Cittadella e Sassuolo Modena, per uno scenario che ovviamente contribuirà a modificare una classifica ancora piuttosto corta (del resto siamo solo alla fine di ottobre) ma che sta già fornendo qualche precisa indicazione, dal primo posto del Pisa alla crisi del Frosinone (e curiosamente, domani ci sarà proprio l’incrocio tra queste due squadre).

I risultati Serie B devono anche dirci della grande corsa ai playoff, perché in mezzo alla classifica si stanno formando due gruppi particolarmente folti: in questo momento bisogna ancora capire quale squadra riuscirà a entrare nella seconda corsa verso la promozione e quale invece rischia di vedersi coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione, come detto è ancora presto ma gli spunti non mancano, il Cosenza penalizzato vuole ad esempio abbandonare l’ultimo posto in classifica e sfida la Juve Stabia in un intrigante derby del Sud, ma è uno dei tanti temi che ci accompagneranno oggi con i risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: IL SASSUOLO SOGNA

Si avvicina il momento dei risultati Serie B, e tra le squadre che sono in campo oggi bisogna prestare attenzione anche al Sassuolo: Fabio Grosso sa come si conduce un campionato cadetto in testa, ha già timbrato una bellissima promozione con il Frosinone e oggi alla guida della squadra neroverde sta lentamente ma inesorabilmente risalendo la classifica. Il suo Sassuolo ha già dimostrato di poter dare spettacolo ed è una squadra che dopo il poker incassato in casa contro la Cremonese si è trasformata: oggi gioca il derby contro il Modena con il terzo posto in classifica e in piena corsa con Pisa e Spezia per la promozione diretta.

Il Modena dal canto suo ha leggermente rallentato la marcia, anche se rimane una squadra che può provare a lottare per i playoff: i canarini lo avevano virtualmente fatto anche lo scorso anno pur se poi si erano dovuti accontentare di prendersi una salvezza senza troppi affanni, ora naturalmente rischiano al Mapei Stadium anche perché le squadre che arrivano da sotto in classifica sono agguerrite, per esempio la neopromossa Carrarese che oggi gioca una sfida diretta per la salvezza contro il Cittadella, che ha appena cambiato allenatore e sta rischiando parecchio. Vedremo allora cosa porteranno in dote i risultati Serie B per la decima giornata…

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

ore 15:00 Cesena Brescia

ore 15:00 Cremonese Salernitana

ore 15:00 Cosenza Juve Stabia

ore 15:00 Palermo Reggiana

ore 17:15 Carrarese Cittadella

ore 17:15 Sassuolo Modena

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 22

Spezia 19

Sassuolo 18

Cremonese, Juve Stabia 14

Brescia 13

Palermo, Reggiana, Sudtirol, Mantova 12

Bari, Sampdoria, Cesena, Salernitana 11

Modena 10

Catanzaro 9

Carrarese, Cittadella 8

Cosenza (-4), Frosinone 6