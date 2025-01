RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: TRE POSTICIPI TUTTI NEL GIRONE C

Dopo l’Epifania che aveva reso il lunedì una sorta di “domenica bis”, si torna alla normalità per quanto riguarda i posticipi che chiuderanno il quadro per i risultati Serie C della ventiduesima giornata oggi, lunedì 13 gennaio 2025. Le partite del girono saranno infatti solamente tre e tutte in orario serale, per agevolare il pubblico sugli spalti o davanti alla televisione in un giorno lavorativo. Ci sarà comunque una curiosità, perché a questo giro i posticipi saranno tutti validi per il girone C.

Sarà dunque il gruppo dell’Italia meridionale il mattatore unico del lunedì sera per completare i risultati Serie C del terzo turno del girone di ritorno. L’orario di riferimento sarà naturalmente quello consueto delle ore 20.30, quando avremo in contemporanea i fischi d’inizio per gli incontri Audace Cerignola Avellino, Cavese Giugliano e Monopoli Foggia, quindi con Campania e Puglia sugli scudi, con tre squadre e un derby a testa.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: I PROBLEMI DEL FOGGIA

Sarà quindi un lunedì sera davvero emozionante quello in compagnia dei risultati Serie C, considerando che i posticipi tre delle prime quattro squadre della classifica del girone C entrando in questa 22^ giornata. Monopoli, Audace Cerignola e Avellino saranno quindi al centro dell’attenzione, ma noi adesso vogliamo concentrarci un pochino di più sulle difficoltà del Foggia, che sicuramente è una delle formazioni più blasonate dell’intero campionato di Serie C 2024-2025, ma sta facendo parecchia fatica e dopo la sosta ha ricominciato perdendo in casa il derby contro l’Altamura.

Oggi per il Foggia ci sarà un altro derby pugliese, per di più sulla carta ancora più difficile, in trasferta sul campo del Monopoli che invece sta volando e arriva dalla vittoria sul campo del Sorrento. Tuttavia il Foggia non può permettersi di fare calcoli: al momento è a metà strada fra la possibilità di partecipare comunque ai playoff e il rischio invece di doversi giocare la salvezza ai playout, di conseguenza ogni punto potrebbe fare la differenza, specie se arrivasse in una partita nella quale sulla carta il Foggia non dovrebbe ottenerne.

RISULTATI SERIE C, 22^ GIORNATA

GIRONE C

ore 20.30

Audace Cerignola Avellino

Cavese Giugliano

Monopoli Foggia