RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN SABATO CON NOVE PARTITE

I risultati Serie C vivono un weekend particolarmente significativo per più di un motivo: siamo a ridosso del Natale, dopo ci sarà la sosta e quindi siamo in un certo senso all’ultimo atto della prima parte della stagione (e naturalmente dell’atto solare), ma siamo anche già entrati nel girone di ritorno, essendo giunti alla ventesima giornata, tra l’altro cominciata molto forte con ben sei anticipi ieri sera. Oggi, sabato 21 dicembre 2024, si entrerà quindi sempre più nel vivo con altre nove partite.

Risultati Serie C, classifiche/ Vittoria del Benevento! Diretta gol live score (oggi 20 dicembre 2024)

Mettiamo in copertina in modo particolare il girone A, stavolta non soltanto per l’ordine alfabetico. Infatti il gruppo settentrionale sarà il mattatore dei risultati Serie C oggi nella fascia delle ore 15.00, con ben cinque partite in contemporanea che saranno Arzignano Triestina, Lumezzane Virtus Verona, Novara FeralpiSalò, Renate Pro Patria e Union Clodiense Lecco, magari con un occhio di riguardo per i segnali di ripresa giunti di recente dai blasonati alabardati.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Foggia batte il Picerno! Diretta gol live score (15 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto il resto del programma di oggi per i risultati Serie C sarà invece fissato con fischio d’inizio alle ore 17.30, compresa l’unica partita del sabato per il girone B, che sarà Sestri Levante Gubbio. Questo è il gruppo che già ieri sera ci aveva offerto ben tre anticipi e per una sorta di “contrappasso” sarà invece il più leggero oggi, con il match tra i liguri a caccia di punti per la salvezza e gli umbri che invece vogliono provare ad entrare nella zona playoff.

Infine ecco il girone C, che oggi per i risultati Serie C proporrà tre partite, tutte nella fascia del tardo pomeriggio: in questo caso l’appuntamento è con Altamura Crotone, Audace Cerignola Juventus U23 e Casertana Latina. In questo caso potremmo mettere in evidenza soprattutto l’occasione forse favorevole per l’Audace Cerignola, reduce dalla vittoria di Latina, che però dovrà fare i conti con la crescita della Next Gen dei bianconeri.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Campobasso ferma il Pescara Diretta gol live score (oggi 14 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE C, 20^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Arzignano Triestina

Lumezzane Virtus Verona

Novara FeralpiSalò

Renate Pro Patria

Union Clodiense Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 51

Vicenza 43

Atalanta U23 35

Feralpisalò 33

Alcione Milano 32

Renate 31

Trento 30

Novara, Albinoleffe 28

Lumezzane 27

Lecco 23

Arzignano 22

Virtus Verona 21

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese, Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Triestina (-1) 13

Union Clodiense 10

GIRONE B

ore 17.30

Sestri Levante Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Ternana (-2) 40

Entella 38

Vis Pesaro 35

Torres 33

Arezzo 32

Rimini 28

Campobasso, Ascoli, Pineto 25

Carpi, Pianese 24

Perugia, Gubbio 22

Pontedera 20

Lucchese, Spal (-3) 19

Milan Futuro 16

Sestri Levante, Legnago Salus 13

GIRONE C

ore 17.30

Altamura Crotone

Audace Cerignola Juventus U23

Casertana Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 40

Monopoli 38

Audace Cerignola 34

Avellino, Potenza 32

Crotone 29

Picerno, Catania (-1) 28

Sorrento, Giugliano, Trapani 27

Cavese, Foggia 24

Altamura 23

Casertana 20

Juventus Next Gen, Latina 17

Acr Messina 16

Turris (-5) 11

Taranto (-10) 3