RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DODICI PARTITE ALLA DOMENICA!

Ci sarà parecchio da divertirsi con i risultati Serie C oggi, domenica 5 gennaio 2025. È il weekend della ventunesima giornata, ma anche della ripartenza del campionato di Serie C 2024-2025 dopo la sosta natalizia: tra nove anticipi al sabato e altrettanti posticipi al lunedì, approfittando dell’Epifania che offre un giorno in più al weekend, resta infatti comunque centrale proprio il giorno della domenica, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma invece dodici incontri per il secondo turno del girone di ritorno.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si rialza la Triestina! Diretta gol live score (oggi 4 gennaio 2025)

Il girone A era stato in verità il principale protagonista del sabato, per cui in realtà oggi avrà meno da dire per i risultati Serie C, con appena due partite in programma alla domenica, in contemporanea fra loro alle ore 17.30, quando avranno inizio Lecco Trento e Padova Caldiero Terme. Scenderà quindi in campo la capolista e ciò contribuirà a rendere comunque molto significativa la domenica anche nel gruppo più settentrionale della Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Padova a +10, Avellino vola! Diretta gol live score (22 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PARTITE IN CRESCENDO ANDANDO VERSO SUD

Ipotizzando un viaggio lungo l’Italia, dobbiamo dire che il numero di partite crescerà man mano scendendo verso Sud. Infatti, oggi per i risultati Serie C avremo quattro partite che saranno valide per il girone B, sparpagliate su ben tre differenti fasce orarie: via già alle ore 12.30 con il blasonato lunch match Spal Perugia, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Legnago Salus Campobasso e Torres Pescara, con gli abruzzesi che fanno parte del terzetto delle capolista, infine ecco alle ore 17.30 anche Carpi Milan Futuro.

Risultati serie C, classifiche/ Colpo esterno del Crotone! Diretta gol live score (oggi 21 dicembre 2024)

Il crescendo conoscerà il suo culmine infine con il girone C, che infatti nelle prossime ore arricchirà i risultati Serie C con la bellezza di sei partite: programma molto fitto alle ore 15.00 con Benevento Catania, match di notevole fascino per la capolista, ma anche Latina Taranto, Messina Audace Cerignola e Sorrento Monopoli, infine alle ore 17.30 ci sarà spazio per il derby campano Giugliano Avellino e per Turris Potenza.

RISULTATI SERIE C, 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17.30

Lecco Trento

Padova Caldiero Terme

GIRONE B

Ore 12.30

Spal Perugia

Ore 15.00

Legnago Salus Campobasso

Torres Pescara

Ore 17.30

Carpi Milan Futuro

GIRONE C

Ore 15.00

Benevento Catania

Latina Taranto

Messina Audace Cerignola

Sorrento Monopoli

Ore 17.30

Giugliano Avellino

Turris Potenza