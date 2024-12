VIDEO TRENTO PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco la capolista Padova si aggiudica l’ennesimo successo sconfiggendo in trasferta per 1 a 0 il Trento. Nel primo tempo i gialloblu tentano di spezzare l’equilibrio al 12′ con Peralta sebbene incappi in una deviazione decisiva da parte di Favale.

Nemmeno Di Cosmo ha maggior fortuna al 14′ centrando un palo ed i biancoscudati capitalizzano invece al 18′ con Liguori che realizza il gol del vantaggio su assist di Faedo. Tra il 42′ ed il 44′ le due squadre rimangono in dieci contro dieci a causa delle espulsioni per doppia ammonizione rimediate da Giannotti e Varas. Nel recupero al 45’+2′ la conclusione di Di Carmine viene blccata da Delli Carri.

Nel secondo tempo i tridentini mancano un’altra chance per pareggiare con Cappelletti al 48′ e gli uomini di mister Andreoletti non raddoppiano con Bortolussi al 52′ e con Perrotta al 53′. Nel finale Liguori sfiora la doppietta al 56′ ed il collega Kirwan è altrettanto impreciso al 78′, prima del vano spunto di Rada per la compagine del tecnico Tabbiani all’82’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Giannotti al 10′ ed al 43′ e Aucelli al 90’+4′ da un lato, Liguori al 20′, Varas al 32′ ed al 45′, Fusi al 67′ e Faedo all’80’ dall’altro. Il Padova raggiunge quota 54 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 grazie ai tre punti conquistati fuori casa mentre il Trento non migliora i suoi 30 punti.

VIDEO TRENTO PADOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS