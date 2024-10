RISULTATI SERIE C: LA RIVELAZIONE

Una rivelazione all’interno dei risultati Serie C è sicuramente il Campobasso: sesto in classifica nel girone B con 17 punti, reduce da due vittorie che sono quattro nelle ultime cinque partite, il club molisano sta di fatto confermando le aspettative che si sono create con l’avvento della Sixth North Group, una nuova proprietà che ha portato investimenti ed entusiasmo. Il Campobasso ha vissuto il suo momento di gloria negli anni Ottanta, con una presenza abbastanza costante in Serie B; tuttavia, dopo la bancarotta del 1990, non è più tornato su quei livelli e anzi ha trascorso parecchie stagioni anche nelle serie minori.

È cambiato tutto nel 2022: Eccellenza dominata con la bellezza di 137 gol segnati e solo 10 subiti, l’anno seguente i molisani hanno confermato la loro competitività timbrando la seconda promozione consecutiva e vincendo anche lo scudetto di Serie D, con tanto di 5-1 al dominante Trapani del girone I. Chi pensava che nei risultati Serie C potesse soffrire si deve per il momento ricredere: il Campobasso sta volando ed è in piena zona playoff, oggi ha un’altra partita favorevole ospitando il Sestri Levante e dunque potrebbe ulteriormente migliorare la sua posizione, la terza promozione consecutiva sarà durissima ma chissà cosa potrebbe succedere… (agg. di Claudio Franceschini)

SPETTACOLO AL MENTI!

Sono undici le partite dei risultati Serie C per sabato 26 ottobre, prosegue il programma dell’undicesima giornata che si è aperta con gli anticipi del venerdì e possiamo già dire che i primi match avranno il loro calcio d’inizio alle ore 15:00, poi gli altri andranno in scena alle ore 17:30. Tra i tanti, spicca sicuramente quello del Romeo Menti: Vicenza Atalanta U23 rappresenta una bellissima sfida nel girone A, tra due squadre che potrebbero facilmente essere protagoniste ai playoff ma con il LaneRossi che in questo momento si sta anche giocando la promozione diretta, deve recuperare 5 punti al Padova e non sarà semplice, ma intanto la classifica è davvero ottima.

L’Atalanta U23 invece ha forse perso qualche punto prezioso lungo la strada, ma sta mettendo in mostrato un Vanja Vlahovic che forse è già pronto per altri palcoscenici e comunque sta replicando quanto di buono fatto lo scorso anno, del resto all’inizio della stagione i giovani orobici venivano già considerati come una potenziale corazzata in grado di lottare anche per la prima posizione in classifica, siamo ancora lontani da questo traguardo ma la trasferta di Vicenza nei risultati Serie C potrebbe lanciare la squadra nerazzurra verso altri lidi, si tratta di aspettare e scoprire quello che succederà.

RISULTATI SERIE C: GRANDE PAURA A CREMA!

Sempre per il girone A nei risultati Serie C abbiamo una partita profondamente diversa: a Crema si gioca Pergolettese Triestina, in questo momento i giuliani sono ultimi in classifica e la situazione non cambierebbe (ovviamente) nemmeno con il punto di penalizzazione restituito alla società, la Triestina all’esordio aveva vinto e convinto ma poi nelle altre nove partite disputate ha raccolto la miseria di due pareggi. Non tanto meglio la Pergolettese, già “costretta” a cambiare allenatore: anche per i cremaschi una sola vittoria e un pareggio in più, lo scenario è davvero complesso per entrambe anche perchè la quota salvezza si allontana.

Entrando nell’undicesima giornata la permanenza in Serie C senza passare dai playout era rappresentata dagli 11 punti di Giana Erminio e Pro Vercelli: la distanza già oggi non è affatto indifferente per Pergolettese e Triestina, oggi dunque al Voltini abbiamo in palio punti pesantissimi e un rischio più che concreto di affondare ancor più in classifica, sarà il campo a dirci come andranno le cose nei risultati Serie C e ovviamente questo vale per le altre gare che tra poche ore prenderanno il via, nelle prossime ore proveremo a fare un punto anche su girone B e girone C che allo stesso modo sono coinvolti nell’appassionante sabato pomeriggio di terza divisione.

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Pergolettese Triestina

Ore 15:00 Vicenza Atalanta

Ore 17:30 Alcione Milano Lumezzane

Ore 17:30 Renate Caldiero Terme

Ore 17:30 Virtus Verona Union Clodiense

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 26

Vicenza 21

Alcione Milano 19

Lumezzane, Renate, Trento 18

Atalanta U23 17

Feralpisalò, Novara 16

Lecco

Albinoleffe, Virtus Verona, Pro Patria 13

Giana Erminio, Pro Vercelli 12

Caldiero Terme 10

Union Clodiense, Arzignano 7

Pergolettese 6

Triestina (-1) 4

GIRONE B

Ore 15:00 Campobasso Sestri Levante

Ore 15:00 Legnago Salus Torres

Ore 17:30 Arezzo Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 23

Ternana 22

Entella 21

Arezzo, Torres 19

Campobasso 17

Pianese 16

Gubbio 15

Rimini 14

Perugia, Vis Pesaro 13

Lucchese 12

Carpi 11

Pontedera 10

Sestri Levante 9

Ascoli, Pineto 8

Spal (-3) 7

Legnago Salus, Milan Futuro 6

GIRONE C

Ore 15:00 Cavese Potenza

Ore 15:00 Monopoli Trapani

Ore 17:30 Audace Cerignola Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 22

Catania (-1), Audace Cerignola, Monopoli 18

Picerno, Trapani, Giugliano 17

Avellino, Potenza 16

Sorrento 13

Casertana, Crotone, Turris (-1) 11

Foggia, Cavese, Altamura 10

Acr Messina 9

Latina 7

Taranto, Juventus Next Gen 6