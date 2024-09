RISULTATI SERIE C: IL SOLITO VENERDÌ RICCO!

I risultati Serie C sono di scena anche venerdì 20 settembre, nell’ormai consueto appuntamento con quelli che potremmo chiamare anticipi: siamo alla quinta giornata e in realtà, riguardo il calendario, bisogna dire che il campionato di quarta divisione si sviluppa quest’anno su quattro giorni che sostanzialmente prevedono lo stesso numero di partite, stasera per esempio sono sette – come già nei venerdì precedenti – e dunque non si può davvero parlare di anticipi o posticipi. Sia come sia, questa sera i risultati Serie C ci propongono quattro gare del girone A, due del girone B e solo una del girone C: ancora una volta dunque sono coinvolti tutti i gruppi di questo torneo.

È ancora presto per fare delle stime, possiamo però certamente provare ad analizzare il contesto dei risultati Serie C secondo quello che abbiamo visto nelle prime quattro giornate, che hanno già dato qualche indicazione importante circa i rapporti di forza che si sono venuti a creare. La stagione poi sarà lunga e i playoff rappresenteranno uno scenario a parte, per il momento ci sono alcune conferme ma anche parecchie sorprese, unite naturalmente alle delusioni che non mancano mai in una Serie C particolarmente difficile da affrontare, e nella quale il livello medio della competizione sembra anche essersi alzato.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE NEI GIRONI

Parlando allora dei risultati Serie C possiamo dire che nelle tre classifiche troviamo un solo girone con squadre a punteggio pieno: Padova e Renate stanno facendo il vuoto nel girone A ed è interessante soprattutto il rendimento delle pantere, che hanno la difesa inviolata e hanno sempre vinto per 1-0. Stasera in campo i biancoscudati che vanno a Vercelli, sul campo di una Pro appena demolita dal sorprendente Caldiero Terme, terzo in classifica. Nel girone B ritroviamo il Gubbio che arriva dal pareggio nel derby di Perugia, ma occhio anche alla Vis Pesaro che per il momento sta facendo bene e, in casa contro la Ternana, può ancora spiccare il volo.

Attardato il Campobasso che ha bisogno di punti per provare a staccarsi dalla zona calda, mentre nel girone C Acr Messina Casertana, per i risultati Serie C di stasera, è già una sfida delicata perché entrambe le squadre non sono partite benissimo, qui la delusione è rappresentata soprattutto dai falchetti che l’anno scorso, da ripescati, avevano disputato un ottimo torneo lottando costantemente per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Non resta allora che accomodarsi e stare a vedere quello che ci diranno i campi per questi intriganti risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Giana Erminio Albinoleffe

Ore 20:45 Pro Patria Novara

Ore 20:45 Pro Vercelli Padova

Ore 20:45 Virtus Verona Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Renate 12

Caldiero Terme 9

Vicenza 8

Atalanta U23 7

Pro Vercelli, Lecco 6

Albinoleffe, Trento, Giana Erminio, Union Clodiense, Lumezzane, Feralpisalò 5

Alcione Milano, Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria, Novara 2

Arzignano, Pergolettese 1

GIRONE B

Ore 20:45 Gubbio Campobasso

Ore 20:45 Vis Pesaro Ternana

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Entella 10

Vis Pesaro 9

Gubbio 8

Torres, Ternana, Ascoli 7

Carpi, Pontedera, Arezzo 6

Perugia, Lucchese, Pineto 5

Pianese 4

Campobasso 3

Rimini 2

Spal (-3), Milan Futuro, Sestri Levante 1

Legnago Salus 0

GIRONE C

Ore 20:45 Acr Messina Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Audace Cerignola 10

Benevento 9

Picerno, Catania 8

Potenza, Sorrento, Monopoli 7

Crotone 6

Foggia, Cavese, Trapani, Giugliano 5

Juventus Next Gen, Acr Messina, Turris 4

Casertana, Latina, Avellino 3

Taranto 2

Altamura 0