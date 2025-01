RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO LE ULTIME TRE PARTITE!

Ancora tre partite da presentare per completare la giornata numero 23: ci attende allora un lunedì sera ormai “classico” per i risultati Serie C oggi, lunedì 20 gennaio 2025, con due partite per il girone C e una sfida invece valida per il girone B. Detto che l’orario d’inizio sarà per tutti quello delle ore 20.30, parliamo quindi proprio di Gubbio Perugia, un ben derby umbro che sicuramente potrà stuzzicare la nostra curiosità nelle prossime ore.

Nella scorsa giornata i destini erano stati opposti, cioè una sconfitta per il Gubbio e una vittoria invece per il Perugia, fondamentale per rilanciare le ambizioni playoff del Grifone in una stagione finora globalmente modesta, specie in rapporto al ruolo che ci si attenderebbe dal Perugia in Serie C. Attenzione però a un Gubbio che ha solamente due punti in meno, quindi ci potrebbe essere incontro-sorpasso nel mirino dei padroni di casa stasera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SFIDE DEL GIRONE C OGGI

Messina Crotone e Turris Casertana saranno invece le due partite che alla stessa ora andranno a formare il lunedì per i risultati Serie C del girone C, con una sfida che profuma di ricordi di Serie A in riva allo Stretto e un altro dei tanti derby campano invece a Torre Annunziata. In primo piano purtroppo ci sarà la dura lotta per la salvezza, dal momento che Messina, Turris e Casertana sono tutte fra le ultime quattro posizioni della classifica del gruppo dell’Italia del Sud.

Poco spazio alla fantasia e alla gloria quindi, bisognerà dare tutto per conquistare punti che potrebbero essere vitali. La differenza invece si sente in maniera chiara per il Crotone, perché i calabresi sono ben saldi in zona playoff, arrivano da una bellissima vittoria a Trapani e vorrebbero completare un bis di blitz consecutivi in Sicilia, sfruttando una superiorità che le precedenti 22 giornate di Serie C hanno indicato come piuttosto netta.

RISULTATI SERIE C, 23^ GIORNATA

GIRONE B

ore 20.30

Gubbio Perugia

GIRONE C

ore 20.30

Messina Crotone

Turris Casertana

