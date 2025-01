DIRETTA PERUGIA CARPI, DOPPIO PAREGGIO RECENTE

Un punto alla volta, né di più né di meno. Così hanno chiuso il 2024 e iniziato il 2025 queste due squadre che in questo venerdì 10 gennaio 2024 alle ore 20:30 si affronteranno per interrompere questa striscia: benvenuti alla diretta Perugia Carpi. Il Perugia era riuscito a vincere con il Campobasso per 2-1, ma senza trovare continuità ai risultati. Infatti, dopo quel successo, sono arrivati solo 2 punti in 3 partite frutto della sconfitta con il Pontedera e dai pareggi contro Pianese e Spal.

Diretta/ Spal Perugia (risultato 1-1): il solito Antenucci risponde a Di Maggio, è parità! (5 gennaio 2025)

Il Capri così come i biancorossi è reduce da due segni X consecutivi, entrambi per 0-0 contro Rimini e Milan U23. Prima c’è stato un periodo altalenante con il ko contro la Ternana, la vittoria con il Legnago, la sconfitta con la Torres e il successo con il Sestri Levante.

DOVE VEDERE DIRETTA PERUGIA CARPI, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Perugia Carpi? Allora dovrete assicurarvi di essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Invece la diretta streaming sarà visibile sull’applicazione Sky Go.

Luciano Gaucci, il figlio Riccardo perdona il padre/ “Aveva l'Alzheimer”

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CARPI

Il Perugia giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Albertoni, difesa a quattro composta da Mazzoni, Dell’ Orco, Giraudo e Riccardi. In mediana Giunti-Torrasi con Di Maggio, Matos e Lisi sulla linea delle trequarti. In attacco Montevago.

Il Carpi preferisce invece scendere in campo con l’assetto tattico 4-3-1-2. In porta Sorzi, pacchetto arretrato composto da Cecotti, Zagnoni, Panelli e Calanca. A centrocampo Figoli, Contilliano e Puletto con Cortesi dietro a Saporetti e Gerbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA CARPI

A partire con i favori del pronostico dalla propria parte è il Perugia a 1.60. Il segno 2 ovvero la vittoria biancorossa è data a 4.95 con il pareggio a 3.70. Chiude Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.63.

Video Perugia Pianese (1-1)/ Gol e highlights del match: pari al Curi (Serie C, 22 dicembre 2024)