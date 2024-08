Roberta Capua su Rai 2: “Mi avevano detto fossi sterile, poi un medico cinese…”

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Roberta Capua ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita, a partire dall’incontro con Stefano Cassoli, che sarebbe poi diventato suo marito, fino alla nascita di suo figlio Leonardo. Una nascita definita ‘un miracolo’, visto che a Roberta Capua un luminare americano aveva detto che era sterile.

“A 30 anni mi è stata diagnosticata l’impossibilità di avere figli. – ha spiegato la conduttrice – Sono uscita devastata da questo studio medico e mi è crollato il mondo addosso. Ero fidanzata all’epoca… Ci ho messo un po’ di tempo per realizzare ma ce l’ho fatta.” Poi arriva l’incontro col suo grande amore: “Passano gli anni, circa 10, e incontro Stefano. Improvvisamente è tornata la voglia di maternità. Una mia amica mi dice di andare da questo medico cinese, un professore dell’Università di Pechino. Lui mi ha visitata e mi ha detto che avevo degli squilibri che dovevo colmare. Mi ha dato una dieta particolare e mi ha detto che mi avrebbero aiutato. E dopo pochi mesi dalla nostra conoscenza sono rimasta incinta. Ho perso un primo bambino tre mesi prima di rimanere incinta di Leonardo.”

Roberta Capua e la separazione dal marito Stefano Cassoli: “L’ho chiesta io la separazione”

La storia con Stefano Cassoli è però giunta al capolinea legalmente lo scorso anno. “La scelta della separazione l’ho fatta io – ha chiarito Roberta Capua su Rai 2 – ma sono stata portata a questa scelta, e questo va un po’ contro il mio carattere. Quindi c’è stata una presa di coscienza e di consapevolezza! Io con gli uomini sono sempre stata accondiscendente, mettendo sempre prima l’altra persona… questa volta però ho messo me stessa per prima.” Una scelta che ha dato a Roberta Capua una nuova linfa: “Oggi mi sento una persona diversa: quel momento in cui ho trovato la forza di dire ‘basta’ mi ha dato una nuova consapevolezza di me. Oggi sono una donna più sicura, consapevole, la prima cosa è mio figlio”.