Roberta e Arianna, moglie e figlia Giuseppe Giacobazzi/ “Nata con la fecondazione assistita dopo un aborto”

Roberta è la moglie di Giuseppe Giacobazzi, attore e cabarettista italiano conosciuto dal grande pubblico per le sue esibizioni caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e di un abbigliamento stravagante! La coppia è felicemente sposata dal 1997 e dal loro amore è nata la figlia Alessia, una bambina tanto desiderata venuta al mondo nel 2013 con la fecondazione assistita. Proprio il comico e cabarettista, lanciato dal programma cult “Zelig”, intervistato dalle pagine di tuttorock.com ha parlato del suo ruolo di padre dicendo: “oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una figlia di 3 e quindi mi sono ritrovato a pensare: riuscirò a vedere i miei nipoti?”.

Giuseppe Giacobazzi e la moglie Alessia sono tanto innamorati, ma non è dato sapere di più su come e dove si sono conosciuti anche se una cosa è certa: la coppia è insperabile e insieme sono riusciti a realizzare il sogno di una vita: avere un bambino!

Roberta e Alessia, chi sono la moglie e la figlia di Giuseppe Giacobazzi

Giuseppe Giacobazzi e Alessia desideravano tantissimo allargare la famiglia e così, dopo ripetuti tentativi, hanno deciso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita riuscendo a diventare genitori. Un figlio ti cambia la vita: lo sa bene il comico diventato papà all’età di 50 anni vivendo così l’esperienza più bella di cui ha raccontato: “Arianna è nata grazie alla fecondazione assistita, dopo anni e anni di tentativi in Italia e all’estero. Io e mia moglie Roberta, stando alle analisi, non avevamo nessun problema, ma dopo un aborto spontaneo capitato 13 anni fa, a sette settimane di gravidanza, lei non è più rimasta incinta. Alla fine ce l’abbiamo fatta in Spagna, a Madrid”.

Non è dato sapere di più su moglie e figlia di Giuseppe Giacobazzi: il comico, infatti, ha sempre preferito lasciare la sua vita privata e sentimentale lontane dalle luci della ribalta e dal mondo del gossip; una scelta sicuramente in linea con il carattere schivo e riservato del comico che ha sempre voluto tutelare e difendere la sua famiglia.











