Qual è la città dove si mangia meglio al mondo? E’ Roma, o per lo meno questo è quello che ha decretato Tripadvisor. Il popolare sito di recensioni di ristoranti, bar, pub, hotel, locande e locali in generale dove si beve, si mangia e si soggiorna, ha infatti da poco presentato la classifica dei premi 2025 scelti dai viaggiatori, e nella categoria Food è appunto comparsa la Città Eterna al primo posto. Come ricorda Cook del Corriere della Sera, mai come ora calza a pennello l’espressione “Roma Caput Mundi”, Roma a capo del mondo, visto che nelle preferenze culinarie i viaggiatori del globo non hanno affatto dubbi.

Ovviamente la cosa non sorprende, visto che la capitale dell’Italia aveva già ottenuto lo scettro nel 2022 e anche due anni fa, nel 2023, per poi farsi superare nel 2024 da Hanoi, in Vietnam. Seconda posizione invece per Londra, città che è visitata da milioni di turisti ogni anno ma non di certo per le sue prelibatezze. Certo è che nella capitale inglese si trovano alcuni dei ristoranti di maggior prestigio al mondo e anche se il food tipicamente inglese non è senza dubbio dei migliori, ciò che si cucina nella city e tutt’altra musica. Terza posizione invece per la splendida capitale del Marocco, Marrakech.

ROMA CITTA’ DOVE SI MANGIA MEGLIO AL MONDO: COSA MANGIARE

Sorprende come vi siano solo due città italiane nelle prime 25 posizioni, appunto Roma in vetta e quindi Napoli, che è quinta e che viene dopo Parigi, quarta assoluta a completare quindi la top 5.

Nel premiare Roma come la città dove si mangia meglio al mondo, Tripadvisor ricorda che non è bastato un giorno per costruire la Città Eterna, e nel contempo non basteranno 24 ore per poterla girare tutta e apprezzare le sue bellezze culturali, artistiche e paesaggistiche, senza dimenticarsi ovviamente di quelle culinari, ricordando ad esempio il cappuccino, tipica colazione italiana che gli stranieri apprezzano tanto, e che sono soliti gustare ad orari decisamente particolari, ma anche la pasta fresca, i carciofi farciti (fra i piatti tipici della cucina romana e laziale), così come la coda alla vaccinara, definendoli “fra i migliori pasti della tua vita”. Il riconoscimento non è da poco, tenendo conto che Tripadviser ha un grande seguito fra coloro che scrutano le recensioni prima di soggiornare o mangiare in qualche posto, e che ogni anno ospita circa 76 milioni di review.

ROMA CITTA’ DOVE SI MANGIA MEGLIO AL MONDO: I PIATTI TIPICI

Ovviamente Roma non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda il cibo, ma se non siete proprio tipici del posto, vi basterà sapere che nella capitale si possono assaggiare i piatti tipici del Lazio, a cominciare dalle paste, come la carbonara, rigorosamente col guanciale, ma anche la cacio e pepe, la gricia e la leggendaria amatriciana, originaria di Amatrice, piccolo borgo del centro Italia. Se invece preferite un secondo, anche in questo caso la scelta è ampia, dai saltimbocca alla romana, passando per l’abbacchio, senza dimenticarsi della sopracitata coda alla vaccinara con i finocchi. Infine, come dolce, i maritozzi con la panna vi lasceranno a bocca aperta, e ne vorrete mangiare all’infinito, ma occhio alle calorie.

Nell’anno del giubileo Roma ottiene quindi un altro importante riconoscimento, di cui saranno lieti i vari ristoranti recensiti e a riguardo Tripadvisor elenca anche quelli che fino ad oggi hanno il maggior punteggio nella città eterna, quindi quelli che sono stati in assoluto più apprezzati. In terza posizione, medaglia di bronzo, c’è DOC in via Giuseppe Giulietti 5, un enobistrot. Secondo posto per l’osteria Lume alle Scalette, in via Vittor Pisani 12, e infine, la medaglia d’oro per la Adesso Vineria, il bistro in via dell’Orso numero 71: se per caso doveste capitare da Roma nelle prossime settimane, gustatevi le prelibatezze del posto.