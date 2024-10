L’amore tra il celebre conduttore e la cantante lirica Rosalia Maresca

Il primo grande amore della vita di Mike Bongiorno fu senza dubbio Rosalia Maresca. Il matrimonio si tenne nell’aprile del 1948 a New York, dopo una frequentazione passionale e appassionante. Tra i due infatti fu subito colpo di fulmine e Mike e Rosalia non ci pensarono due volte a compiere il grande passo. Qualcosa, però, non ha funzionato dopo le nozze e nel giro di pochi anni il celebre conduttore e la compagna arrivano ad una rottura inaspettata.

Non solo, secondo le informazioni raccolte, pare che Bongiorno e la Maresca decisero non solo di lasciarsi ma di annullare le nozze. Evidentemente la coppia aveva maturato la consapevolezza di aver preso una scelta sbagliata con il matrimonio e nessuno dei due ha avuto dubbi nel fare un grosso passo indietro.

Ma cosa sappiamo dell’ex moglie di Mike Bongiorno? Non sono moltissime le informazioni sul suo conto, ma certamente la loro storia d’amore ha rappresentato una fase importante della vita del conduttore. Sbriciando in rete, tuttavia, apprendiamo che Rosalia Maresca era una grande appassionata di musica. Era una vera e propria artista, una cantante lirica molto capace e ambiziosa; forse tra i motivi che portarono ad un allontanamento tra i due furono relativi dalle rispettive carriera.

In particolare modo Rosalia non sembrava orientata a costruire una famiglia e ad avere dei figli, gelando le aspettative di Mike che invece sperava in futuro di diventare padre. Fu probabilmente questo il motivo scatenante della crisi e infatti un matrimonio che era partito col piede giusto finì nei peggiori dei modi con l’annullamento. In seguito Mike si innamorò di Annarita Torsello e poi di Daniela Zuccoli, la terza e ultima moglie.