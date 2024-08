Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare, diretto da Stefan Bartmann

Sabato 10 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:35, il film sentimentale del 2020 dal titolo Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare.

La pellicola è uno dei tanti progetti per la televisione che si ispirano alle opere best seller della famosa autrice ed è diretta dal regista Stefan Bartmann, film maker di ben 22 episodi della saga di Rosamunde Pilcher.

Il protagonista è interpretato dall’affascinante Paul Triller, molto conosciuto in patria per le sue numerose collaborazioni in serie tv di genere poliziesco, come SOKO Stoccarda (2018), Il criminalista (2018) e Il vecchio (2019).

Al suo fianco l’attore Marvin Linke, celebre per il personaggio di Samuel Kaan nel film Windstorm – Liberi nel vento, e l’attrice Caroline Hartig, che aveva già lavorato con Triller in SOKO Stoccarda (2019).

La trama del film Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare: una scoperta clamorosa che complica anche i sentimenti

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare racconta la storia di due ragazzi, il cui incontro cambierà per sempre le loro vite. Il primo è Bill Pexton (Marvin Linke), rampollo di una delle famiglie più facoltose della zona, mentre il secondo è Mo Miller (Paul Triller), di umili origini.

I due stringono amicizia durante il test d’ammissione nel gruppo di sommozzatori della marina inglese ma, quando entrambi vengono bocciati all’esame, Bill propone al suo nuovo amico di seguirlo in una delle loro splendide proprietà in Cornovaglia, per trascorrere un periodo di relax dopo questo fallimento così cocente.

Ben presto, però, una verità sconvolgente verrà alla luce: i due ragazzi sono stati scambiati al momento della nascita.

Questa scoperta, ovviamente, rivoluzionerà in modo irrimediabile le loro vite, oltre che creare un grande scompiglio nelle loro vite sentimentali quando tra Mo e Abby (Caroline Hartig), fidanzata di Bill, inizierà a crescere un profondo sentimento.