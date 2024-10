Lucia Zagaria sempre nel cuore di sua figlia Rosanna Banfi: “Era bello vederla sorridere”

Sua mamma Lucia Zagaria è scomparsa da quasi due anni, ma la nostalgia non si è ancora affievolita. Per Rosanna Banfi è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale nella sua vita e dopo la sua morte ha dovuto fare i conti con un vuoto incolmabile. Di tanto in tanto, forse per trovare conforto nei fan e nelle persone che la amano, apre il suo cuore e condivide ricordi o momenti molto personali del rapporto con la madre. Come una foto che custodisce gelosamente sul comodino e che di tanto in tanto ama riguardare per assaporare la dolcezza di Lucia Zagaria.

Malattia Rosanna Banfi, come sta? La lotta contro il tumore/ Il ricordo choc: "Non mi riconoscevo più"

“Mi piace vederla così giovane e sorridente nonostante tutte le difficoltà dell’epoca. In realtà il suo sorriso non è mai cambiato, è sempre stato sincero e buono”, ha scritto Rosanna sui social. La nostalgia si fa sentire, i ricordi fanno male e il più delle volto commuovono: “Era indispensabile e potentissima, un cuore sempre grande per contenerci tutti”, la dedica di Rosanna.

Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi/ Lei: "Mi ha dato tantissima forza nella malattia"

L’aneddoto di Rosanna Banfi: “Mia madre scappò con papà perché…”

“Ha sempre deciso tutto lei in famiglia ma è stata fantastica, per me era una confidente, parlavamo di tutto”, ha continuato Rosanna, che mamma come una persona moderna e di larghe vedute. C’è tanta ammirazione nelle sue parole, ma anche e soprattutto l’amore di una figlia che ha sempre portato i genitori sul palmo di una mano.

“Mia mamma Lucia scappò con mio papà perché voleva sposarsi e la sua famiglia non era d’accordo”, ha ricordato l’attrice, parlando del sentimento che univa sua madre a papà Lino: “Mamma lo fece solo per amore, veniva dal Sud Italia eppure lei era una donna molto aperta mentalmente”, ha ricordato Rosanna.

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, chi sono i figli di Lino Banfi/ "Il più grande pregio di papà? Ecco qual è.."