Rosanna Lambertucci, chi è la giornalista e conduttrice

Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ritroveremo anche Rosanna Lamberutucci, la celebre conduttrice e giornalista farà tappa nel salotto di Mara Venier, dove coglierà certamente l’occasione per presentare anche il suo nuovo programma Più sani più belli, a 80 anni la voglia di tornare in pista è quella di sempre per la nota presentatrice. Nel corso della sua vita però Rosanna Lambertucci si è ritrovata a mandare già dei bocconi amari e delle sofferenze non di poco conto, come raccontato in una intervista rilasciata tra le colonne de Il Corriere della sera: “Ho perso cinque figli, tutti mai nati. Ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive”.

A questo si è aggiunto anche il drammatico addio alla figlia Elisa venuta a mancare solamente tre giorni dopo il parto, fortunatamente poi Rosanna Lambertucci ha avuto la possibilità di abbracciare la figlia Angelica qualche anno più tardi, che l’ha ripagata di tutti i dolori passati.

Rosanna Lambertucci torna in tv: la forma è delle migliori

Per la nota presentatrice sta per arrivare il momento di tornare sul piccolo schermo, Rosanna Lambertucci infatti sarà di scena, intervistata sulle colonne di Nuovo TV alla vigilia del ritorno sul piccolo schermo con Più sani più belli, ha rivelato come ha fatto per tenersi in forma in tutti questi anni, dispensando anche dei preziosi consigli alimentari:

“Attenzione al sonno: dormire bene aiuta a dimagrire. E poi va usato poco sale nel cibo. Inoltre non vanno mai accoppiati i cinque alimenti che cominciano con la lettera P: pasta, pane, pizza, patate e polenta” ha spiegato Rosanna Lambertucci ai suoi fan che sicuramente non perderanno occasione di seguirla nel ritorno in tv dove regalerà consigli preziosi. L’emozione è tanta, a maggior ragione se si considera che Rosanna Lambertucci ha già guidato questo format per 16 anni.