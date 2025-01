Di natura molto riservata, Rossella Brescia ha recentemente deciso di aprirsi, raccontando aspetti più personali del suo rapporto con i genitori. Non si conoscono molti dettagli sulla famiglia della ballerina, se non che i genitori vivono a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove Rossella va spesso a visitarli. Oggi, sabato 4 gennaio, a Verissimo – Le Storie sarà trasmessa nuovamente l’intervista in cui la Brescia ha parlato per la prima volta del dolore legato alla malattia del padre. L’uomo, affetto da Alzheimer, purtroppo non è più in grado di riconoscerla: “Mio padre si è ammalato di Alzheimer, adesso è nella fase ultima di questa malattia. È una malattia terribile perché ti toglie la dignità”.

“Se mio papà sapesse che gli devo fare la barba e lo devo curare così nell’intimo, non vorrebbe mai. Vorrebbe sicuramente morire. È una cosa che mi trafigge il cuore”, le parole strazianti di Rossella Brescia a Silvia Toffanin. La ballerina ha confessato che il suo desiderio più grande è che suo padre possa riconoscerla, anche solo per qualche istante, ma ha ammesso con dolore che da tempo l’uomo non riesce più a parlarle. “Vorrei dirgli tante cose che sono successe, ma non le saprà mai”, ha detto, facendo riferimento anche alla recente separazione da Luciano Cannito, suo compagno di vita per ben 17 anni.

Rossella Brescia, chi sono i genitori e la malattia del padre: “Hanno fatto tanti sacrifici per me”

Ospite tempo fa nella trasmissione Vieni da me, Rossella Brescia aveva speso parole molto dolci per i suoi genitori, attribuendo a loro gran parte del suo successo. Difatti, sua madre e suo padre hanno sempre fatto molti sacrifici per permetterle di studiare danza e coltivare la sua grande passione, che l’ha poi portata ad essere uno dei volti più affermati nel mondo della danza e dello spettacolo in Italia. “So che far studiare me e mia sorella non è stato facile, forse non l’ho ringraziati abbastanza”, aveva dichiarato con un filo di amarezza la speaker radiofonica.

Sebbene sia da sempre legata ai suoi genitori, Rossella ha ammesso di avere dei rimpianti, ammettendo di non essere stata molto espansiva ed affettuosa nei loro confronti: “Ora non ci si abbraccia più, io non ero neppure abituata, forse non l’ho mai fatto abbastanza”. Sempre a Vieni da me, la Brescia aveva definito il padre l’uomo della sua vita, delle parole che commuovono ancora di più alla luce della malattia che sta affrontando attualmente l’uomo. Nella puntata di Verissimo – Le Storie, in onda oggi, sabato 4 gennaio, sarà riproposto il toccante racconto della ballerina sul dolore che sta vivendo a causa dell’Alzheimer che ha colpito il suo papà.