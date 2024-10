Rossella Erra è stata vittima di un lutto nel 2022 che l’ha segnata per sempre: la morte della sua adorata mamma. In quel periodo l’opinionista aveva lasciato tutto per curarla, anche il lavoro, cosa che purtroppo l’aveva portata a perdere tantissimi soldi. Rossella Erra non ha mai fatto mistero del dolore e della depressione che ha vissuto dopo l’assenza della madre, tanto da aver confessato proprio a Ballando con le Stelle quello che stava provando.

Rossella Erra, chi è? Il racconto straziante: "Ho perso tanti soldi"/ "Milly Carlucci mi ha salvata"

Da Milly Carlucci ha spiegato che la mamma era morta per una “maledetta malattia“, e che lei viveva con il senso di colpa per non essere riuscita a salvarla. Rosanna, madre di Rossella Erra, era affetta da un tumore che non le ha lasciato scampo e prima dell’esibizione nel programma di Rai Uno ha voluto condividere con il pubblico tutto il suo dolore, quasi per esorcizzarlo. Non solo, Rossella Erra ha sempre voluto ringraziare pubblicamente anche Milly Carlucci per esserle stata accanto e averla invitata nel programma, cosa che le ha permesso di non lasciarsi sopraffare troppo dalla depressione.

BALLANDO CON LE STELLE 2024, 4A PUNTATA/ Diretta: Cugini di Campagna eliminati, salva Bruganelli (di nuovo!)

Rossella Erra, tutti in lacrime mentre balla “La cura” di Battiato: Milly Carlucci scoppia a piangere

Un lutto terribile quello di Rossella Erra, che ha trovato una via di guarigione nel mondo dello spettacolo. Una distrazione che le ha permesso poi di riprendere in mano la sua vita dopo un periodo di depressione forte dovuto anche alla perdita di denaro per la sua azienda, lasciata per stare accanto a mamma Rosanna durante il tumore. Milly Carlucci, ascoltando le parole di Rossella Erra si era emozionata, e con lei tutti gli altri vip dell’annata 2022 soprattutto dopo la coreografia sul brano di Franco Battiato, “La cura”. Laureata con il massimo dei voti in Economia e Commercio, Rossella Erra è diventata una celebre commercialista e ha ottenuto grande successo.

Perché Alan Friedman eliminato da Ballando: spareggio con Sonia Bruganelli già deciso?/ "Il vero motivo è…"

Poi è arrivato il colpo, la malattia della madre che l’ha portata a lasciare il lavoro e vedere il suo sogno infranto. “Ho perso un sacco di soldi, mi sono trovata all’angolo”, aveva svelato Rossella Erra, che per tanto tempo è rimasta bloccata in tutti gli aspetti della sua vita. L’opinionista è però riuscita a rialzarsi grazie all’aiuto del marito Attilio Russo e della figlia Beatrice, che le sono stati vicini mentre aveva perso le sue cose più care. Oggi Rossella Erra ricorda la madre con affetto ad ogni suo compleanno.