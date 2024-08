E’ andata in scena negli scorsi giorni la manifestazione a Messina contro il Ponte sullo Stretto, a cui il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha replicato via social. Al leader del Carroccio non è piaciuto in particolare una scritta proiettata su edificio della città dello Stretto, in cui si legge la scritta “Salvini affonda”. Una frase commentata così attraverso la propria pagina Instagram: “Comunisti e sinistri vari l’altra sera a Messina mi auguravano di “affondare”. Manco i bambini dell’asilo… Non saranno insulti e minacce a fermare il futuro dell’Italia. Bacioni e avanti tutta!”.

“Amo l’Eucaristia: ideologia Olimpiadi non oscura la Bellezza”/ Mosca Mondadori: “aborto? È già vita umana”

Come riferisce MessinaToday, sono stati migliaia i messinesi che sono scesi in piazza gridando slogan proprio contro il governo, contro Salvini e in generale contro tutti coloro che vorrebbero realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, uno dei cavalli di battaglia del leader del Carroccio da quando è tornato al governo. Per i messinesi quel tratto di mare largo circa 3 chilometri deve quindi rimanere libero e non collegato, anche perchè, a loro avviso, vi sarebbero problemi ben maggiori, a cominciare dall’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori e gli allevatori quest’anno in Sicilia.

Allerta mega terremoto in Giappone/ I consigli della tv pubblica: “Evacuazione volontaria se...”

SALVINI E IL PONTE DI MESSINA: MANIFESTAZIONI MA IL GOVERNO TIRA DRITTO

La manifestazione si è svolta pacificamente e a tante persone anziane del posto, si sono uniti anche numerosi giovani, che hanno gridato il loro no a Salvini e al Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo comunque tira dritto, conscio che collegare la Sicilia al “continente” o se vogliamo, la Calabria alla Sicilia, sia la scelta giusta anche e soprattutto per quanto riguarda la circolazione delle merci, il lavoro, il turismo e la viabilità.

Secondo le ultime tabelle di marcia, i primi lavori del Ponte di Messina dovrebbero partire il prossimo anno, nel 2025, e il costo totale dell’opera dovrebbe essere di 15 miliardi di euro. Ma la domanda sorge spontanea: inizierà mai l’opera più grande che l’Italia abbia mai realizzato?

Minacce alla procuratrice per minori di Palermo Claudia Caramanna/ "Smettila di occuparti dei figli altrui"