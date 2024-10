Samantha De Grenet e quel matrimonio lampo con Pierfrancesco Micara

Una vita tra passerelle, tv e riflettori, Samantha De Grenet è ormai un’icona del mondo dello spettacolo nostrano. Nel corso della sua vita, la showgirl ha vissuto alti e bassi tra grandi amori ed un doloroso aborto. All’età di vent’anni, la De Grenet compie quella che oggi definisce “una follia”, ovvero il matrimonio lampo con Pierfrancesco Micara. “Fummo i primi a sposarci nel castello di Bracciano, prima anche di Tom Cruise e Nicole Kidman”, ricorda in una intervista al Corriere della Sera. “Avrei voluto un matrimonio semplice, ma la famiglia di mio marito ci teneva”, spiega ancora Samantha.

Quel che forse non tutti sanno è che poco prima del grande passo, Samantha De Grenet aveva perso il figlio di cui era in attesa. Un dolore difficilmente superabile, che finirà per spegnere anche la sua storia d’amore con Pierfrancesco. “Avrei dovuto fermarmi e pensarci meglio, ma fu un dolore tale che mi sentivo finita, certa che solo lui potesse capire. In luna di miele, però, mi accorgo che io vedo rosso, lui blu”, ricorda ancora la showgirl.

Tra servizi fotografici, conduzioni e reality, Samantha De Grenet si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, entrando a contatto con altri volti noti. Tra questi Leonardo Pieraccioni, con cui la cinquantatreenne romana ha condiviso una bella storia d’amore. “Lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse”, ha confidato ancora la De Grenet.

Il suo nome, successivamente, è stato accostato a quello di Pippo Inzaghi, con cui Samantha ha vissuti grandi emozioni e poi ancora con il primo grande amore Alessandro Benetton. Sul flirt con Francesco Totti, confidato per la prima volta nel programma di Monica Setta, Samantha De Grenet ha precisato di non essere mai andata fino in fondo: “Mi ha corteggiata, ci siamo frequentati ma non ci sono stata a letto”.

