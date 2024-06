Sara e Davide Gugliotta, finalisti Io Canto Family 2024/ Anna Tatangelo porta il suo team alla vittoria?

Sara e Davide Gugliotta potrebbero vincere Io Canto Family 2024? Stando ai pronostici della finale, padre e figlia sono tra i candidati alla vittoria della prima edizione della versione “family” del popolare programma televisivo presentato da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. La coppia si finora contraddistinta per le emozioni portate sul palcoscenico oltre che per l’amalgama di voci che sicuramente non lascia indifferente chi li ascolta. Motivo per il quale la giuria li ha spesso premiati con ottimi punteggi e il pubblico in studio, determinante per la classifica finale, li ha premiati con le prime posizioni.

La coppia di Sara e papà Davide Gugliotta è quindi pronta per l’ultima prova della finale e non ha mai nascosto il sogno di conquistare la vittoria. Per arrivare a questo ambito traguardo bisognerà, tuttavia, battere le altre squadre e, in particolare, le altre coppia che finora hanno dimostrato di avere la stoffa dei vincitori di Io Canto Family 2024.

Sara e Davide Gugliotta del Team Anna Tatangelo vincitori di Io Canto Family 2024?

Manca davvero poco a Sara e Davide Gugliotta per trionfare a Io Canto Family 2024. La coppia di padre e figlia ha tutte le carte in tavola per portare a casa la vittoria. Durante la semifinale, la coppia ha incantato il pubblico di Io Canto Family con due esibizioni davvero sorprendenti, acclamante da pubblico e giuria. La prima, in coppia con la coach Anna Tatangelo, ha visto padre e figlia cimentarsi sulle note di “Gloria” di Umberto Tozzi; una super hit che hanno interpretato alla grandissima coinvolgendo tutto il pubblico in studio. Successivamente Sara e Davide Gugliotta sono tornati sul palcoscenico, questa volta però da soli, con la canzone “Amore bello” di Claudio Baglioni.

Un’esibizione emozionante che coinvolto giuria e pubblico compresa la coach Anna Tatangelo che si è emozionata fino alle lacrime! Un momento davvero magico che ha permesso alla coppia di strappare un biglietto di sola andata per la finale di Io Canto. Saranno loro i vincitori?











