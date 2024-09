Sta per tornare l’appuntamento settimanale con Temptation Island 2024 ma molti degli appassionati saranno ancora fermi a quanto accaduto nella puntata precedente ad una coppia in particolare: Sara El Moudden e Fabio Mascaro. Soprattutto la prima ha dovuto osservare diversi video del fidanzato; particolarmente critico nei suoi confronti sfogandosi con i compagni di viaggio ma soprattutto autore di una clamorosa confessione: il tradimento.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Sara El Moudden e Fabio Mascaro nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2024 – ovvero il tradimento confessato dal ragazzo – ha portato la coppia direttamente al falò di confronto. Sono volati stracci, scintille; ma alla fine i due sono usciti insieme seppur, a detta della ragazza, per conoscere unicamente i dettagli del tradimento e poi dirsi addio. A tal proposito, ecco che spunta un ulteriore retroscena sulla coppia dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024, nuovi retroscena sul tradimento di Fabio Mascaro ai danni di Sara El Moudden

Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato del viaggio ad Ibiza che, in maniera presunta, potrebbe essere stato fatto dopo la partecipazione di Sara El Moudden e Fabio Mascaro a Temptation Island 2024. Per tale circostanza si attendono conferme, ma nel frattempo – come riporta Novella 2000 – arriva un nuovo retroscena sul futuro della coppia dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024. Tutto parte da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip.

“Mi ha scritto la ragazza con cui lui avrebbe tradito la fidanzata; secondo quanto mi ha raccontato, fino al giorno prima di partire lui le diceva di essere innamorato e sosteneva che stava con la sua fidanzata solo per motivi legati alla televisione, con l’intenzione di lasciarla successivamente”. Questo quanto riportato sui social da Deianira Marzano; il parere sarebbe della ragazza con la quale Fabio Mascaro avrebbe tradito Sara El Moudden, come raccontato a Temptation Island 2024. Anche in questo caso manca però il parere dei diretti interessati che forse, una volta terminato il reality, non tarderà ad arrivare.

