Scaletta Blue: concerto a Bologna oggi 16 luglio 2024/ Da One Love a Riders, le probabili canzoni

Blue in concerto oggi a Bologna

Nella lunga estate dei concerti in Italia, tra i tanti live, non poteva mancare anche quello dei Blue che oggi, martedì 16 luglio 2024, saranno di scena a Bologna con un concerto molto atteso dai fan della band inglese. Dopo aver partecipato come ospiti speciali al Battiti Live 2024 condotto da Ilary Blasi e Alvin, i Blue continuano a portare in giro la loro musica con un tour che sta toccando anche l’Italia e che questa sera fa tappa a Bologna. Sul palco, salirà la formazione originale composta da Duncan James, Lee Ryan, Anthony Costa e Simon Webbe che sono pronti ad infiammare il pubblico che, dopo averli seguiti sin dall’esordio, canterà tutte le loro canzoni.

I Blue sono una delle band più famose degli anni Duemila che, con le loro canzoni, hanno scalato le vette non solo delle classifiche inglesi, ma anche di tanti, altri Paesi tra cui anche l’Italia.

Scaletta del concerto dei Blue a Bologna: i brani più famosi

Sono tanti i brani che hanno contribuito a rendere i Blue famosissimo non solo in patria, ma anche all’estero e che ancora oggi sono conosciutissimi. Nella scaletta del concerto di Bologna dei Blue non mancheranno così le loro canzoni più famose a partire dal singolo All Rise, primo brano con cui hanno conquistato un successo mondiale a cui, poi, sono seguiti come Too Close, If You Come Back e Fly By II. Tra i brani che dovrebbero essere presenti nella scaletta dei Blue, poi, spicca anche One Love, canzone del 2002 tra le più amate dal loro brano.

Altri brani di grande successo dei Blue sono stati Guilty, Bubblin’ e Breathe Easy. Quest’ultimo brano, poi, è stato anche adattato in italiano da Tiziano Ferro e successivamente inciso dagli stessi Blue con il titolo “A chi mi dice”, canzone che, probabilmente, sarà presente nella scaletta del concerto di Bologna.

La scaletta del concerto dei Blue a Bologna

All Rise

Riders

U Make Me Wanna

Heart and Soul

Haven’t Found You Yet

Paradise

Ultraviolet

This is How We Do It / Dance With Me / You0re The Only One

Too Close

Guilty

Breathe Easy

My City

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Signed, Sealed, Delivered I’m Yours

Bubblin’

Fly By II

Curtain Falls

One Love

If You Come Back

