Scaletta Tim Summer Hits 2024, oggi 19 luglio su Rai 1/ Omaggio a Pino D’Angiò, tutte le hit dell’estate

Sarà ancora Piazza del Popolo di Roma il teatro prescelto per un nuovo appuntamento con la musica dell’estate. Questa sera – venerdì 19 luglio 2024 – torna in onda su Rai Uno il concerto Tim Summer Hits 2024. Volti della serata Carlo Conti e Andrea Delogu che presenteranno lo show condito dagli artisti più in voga nell’ultimo periodo e autori dei tormentoni che divampano e si alternano in questa nuova stagione estiva. Ovviamente, la scaletta del Tim Summer Hits 2024 racchiude ancora una volta tutti i tormentoni di questa stagione estiva ampiamente entrata nel vivo.

Tra le tante esibizioni previste dalla scaletta Tim Summer Hits 2024 – per questa sera, venerdì 19 luglio 2024 – spicca un omaggio ad un grande artista scomparso di recente: Pino D’Angiò. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esibizione con i BNKR44 vale come omaggio postumo al cantautore che ha vissuto una seconda ondata di successo artistico proprio di recente grazie al suo ritorno sul palco dell’Ariston per Sanremo 2024.

La scaletta del concerto Tim Summer hits 2024: su Rai Uno oggi, 19 luglio 2024

Trattandosi di una diretta televisiva, non conosciamo l’ordine esatto d’uscita dei vari artisti: in ogni caso, è noto l’insieme di artisti previsti per la scaletta del Tim Summer Hits 2024 che andranno ad allietare questo nuovo appuntamento con la musica più ‘calda’ dell’estate. Dalla reunion di Benji & Fede ad Emma Marrone, passando per Michele Bravi e tanti artisti che abbiamo già apprezzato lo scorso inverno sul palco di Sanremo 2024. Ma vediamo ora nello specifico tutti i cantanti in scaletta al Tim Summer Hits 2024.

La scaletta del concerto in ordine alfabetico

– Aiello

– Ana Mena

– Anna

– Benji & Fede

– BNKR 44

– Boomdabash

– Colapesce & Dimartino

– Cristiano Malgioglio

– Dargen D’Amico

– Emma Marrone

– Fabrizio Moro

– Jvli

– La Rappresentante di Lista

– La Sad

– Michele Bravi

– Mr Rain

– Noemi

– Olly

– Orietta Berti

– Paola & Chiara

– Piero Pelù

– Rhove

– Ricchi e Poveri

– Santi Francesi

– Sarah











