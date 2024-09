Prosegue il tour della bella stagione di Yoga Radio Bruno Estate 2024: per l’appuntamento di questa sera – martedì 10 settembre – la scaletta è ancora una volta condita da nomi altisonanti della musica italiana e che nelle ultime settimane stanno dominando le classifiche a colpi di tormentoni estivi. Da Ermal Meta a Sarah Toscano, passando per Maninni e Leo Gassman. Questi solo alcuni dei cantanti previsti dalla scaletta e che primeggiano sul palco per la diretta streaming del concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024 che ha avuto luogo a Prato.

Prima di scoprire la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 è doveroso raccontare dove poter seguire il concerto con tappa a Prato. La diretta streaming è disponibile – dalle ore 21.00 – sul canale 73 (Radio Bruno Tv) del digitale terrestre. Per un evento così imperdibile all’insegna della musica italiana non poteva mancare anche la diretta radiofonica del concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: da Piero Pelù a Maninni

Come anticipato, la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 – concerto tenutosi a Prato – sarà impreziosita dalla presenza dei volti più apprezzati della scena musicale italiana. Ovviamente, la diretta streaming lascerà spazio soprattutto a coloro che hanno dominato l’attuale stagione estiva a colpi di hit e tormentoni. Grande attesa per Shade, così come Alex Wyse e Aka 7even, per la gioia di coloro che li hanno visti crescere ad Amici.

La scaletta

– Piero Pelù

– Ermal Meta

– Benji & Fede

– BNKR44

– Sarah

– Shade

– Alex Wyse

– Leo Gassmann

– Il Tre

– Aka 7even

– Darin

– Maninni

