Quella di oggi – venerdì 20 settembre 2024 – sarà una giornata (a dir poco) complessa per i numerosi lavoratori italiani che dovranno fare i conti con lo sciopero mezzi pubblici indetto da alcune sigle sindacali: l’agitazione durerà in totale 24 ore, ma come sempre accade in questi casi saranno anche rispettate le classiche fasce di garanzia che permetteranno – quanto meno – ai lavoratori di raggiungere il posto di lavoro e tornare alle rispettive abitazioni; ovviamente compatibilmente con gli orari lavorativi.

Facendo un passetto indietro – poi ci soffermeremo anche sugli orari e sulle fasce di garanzia dello sciopero mezzi pubblici -, è importante sottolineare che dietro all’agitazione indetta da Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di base per far sentire la propria voce sulla “indisponibilità dei datori ad aprire un confronto” su temi fondamentali come “l’aumento salariale di 300 euro” oppure la “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e riduzione del periodo di guida“, senza dimenticare neppure il mancato rispetto “sulla sicurezza sul lavoro” soprattutto a fronte della “responsabilità civile e penale della mansione“.

Entrando nel merito dello sciopero mezzi pubblici di oggi, ribadiamo che l’agitazione riguarderà tutti i lavoratori (almeno, quelli aderenti) che sono iscritti ai sindacati elencati prima per un totale di 24 ore di disservizi che interesseranno l’intero territorio nazionale: varieranno – leggermente – gli orari delle fasce di garanzia garantite ai viaggiatori, ma in generale si possono ascrivere alle fasce della prima mattina (tra le 8 e le 9:30) e del tardo pomeriggio (17/18:30).

Per fare un esempio: lo sciopero mezzi pubblici a Milano porterà ad interruzioni sull’intera rete Atm – metropolitane incluse – dalle 8:45 fino alle 15 e poi dalle 18 alla fine del servizio; mentre a Roma i dipendenti Atac incroceranno le braccia nella fascia 8:30-17 e dalle 20 a fine giornata, senza nessuna garanzia sulle linee notturne (salvo quelle diurne che attaccano allo scoccare della mezzanotte e saranno escluse dall’agitazione), mentre come nell’ultima agitazione sindacale non sembra che sarà coinvolta la GTT di Torino.

Più complessa la situazione dello sciopero mezzi pubblici nella provincia di Napoli, con le varie delegazioni Eav che procederanno a macchie di leopardo: le fasce di garanzia – per esempio – alle Autolinee sono 6:20-8:15 e 13:30-17:35, mentre per le Vesuviane quelle 6:18-8:02 e 13:18-17:32, con il consiglio di verificare direttamente sul sito dell’azienda in quali orari si potranno usare i mezzi che servono il proprio territorio. A Napoli città – invece – saranno garantiti i mezzi in superficie tra le 5:30 e le 8:30 e poi anche tra le 17 e le 20, che diventano 6:30-9:30 e 17-20 per la Metro.