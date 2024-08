Scuola e università, si impennano i costi per l’istruzione dei figli

Mandare a scuola i figli in Italia si sta rivelando una spesa sempre più costosa per le famiglie italiane, e gli ultimi dati in tal senso sono allarmanti, come ricostruito dal Corriere della sera che ha fatto i conti sui salassi, lo studio Osservatorio associato all’istruzione della società di consulenza Plannix ha stilato una media di quanto è uscito dalle tasche delle famiglie, con spese fino a 500mila euro in un anno per la formazione universitaria.

Basti ricordare che nel 2023 le famiglie italiane hanno speso 135mila euro per garantire gli studi ai figli, con costi che in molti casi hanno toccato vette ancora più elevate, una spesa che ha visto una crescita del 3,7%, passando da 130 milioni a 135 mila a famiglie, tenendo conto che le università prestigiose al mondo possono far lievitare ancora di più i costi della scuola, cifre che ovviamente hanno un impatto negativo sulle economie di casa, che dovrebbero addirittura pianificare la formazione universitaria ancora prima della loro nascita, con Plannix che suggerisce di anticipare la pianificazione a 18-20 anni con risparmi sempre più mirati.

Scuola e costi istruzione, un precedente studio rivela la triste verità

Qualche mese fa a soffermarsi sulla stessa questione era stata la società di consulenza Moneyfarm, indipendente e dall’approccio digitale, che aveva analizzato i costi per scuola e istruzione delle famiglie, un caro che pesa agli italiani con 100 euro in più all’anno per chi sceglie un percorso base, mentre può arrivare a oltre 200 euro per un percorso new age, con 270 per il percorso Stem e addirittura sfiorare i 2000 euro per chi opta per l’extra lusso.

Altro dato allarmante su scuola e università riguarda i fuorisede, frequentare per esempio a Bari e Napoli vale il 14,2 % e il 7,7% in più rispetto al 2022, numeri destinati a lievitare ancora.

