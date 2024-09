Sella d’argento, diretto da Lucio Fulci

Martedì 17 settembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western del 1978 dal titolo Sella d’argento. La pellicola è diretta dal regista Lucio Fulci, considerato uno dei più talentuosi film maker italiani, in particolare nel genere horror, con lungometraggi come la famosa Trilogia della morte e Zombi 2. Le musiche hanno invece la firma del compositore Franco Bixio, che aveva già lavorato con il regista in I quattro dell’Apocalisse (1975), Il cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero: Dracula in Brianza (1975) e Sette note in nero (1977).

Omicidio Pierina Paganelli/ Manuela: “Con mia suocera ci eravamo allontanate, ma nessuno litigio”

Il protagonista è interpretato dall’attore e stuntman italiano Giuliano Gemma, che ha raggiunto il successo proprio grazie al genere western con film come Una pistola per Ringo (1965), Un dollaro bucato (1965) e I lunghi giorni della vendetta (1967). Al suo fianco l’attore statunitense Geoffrey Lewis, volto di numerose serie tv come La casa nella prateria, A-Team, La signora in giallo e Dawson’s Creek. Nel cast di Sella d’argento Sven Valsecchi, Ettore Manni, Cinzia Monreale e Licinia Lentini.

Bianca Atzei, chi è il compagno Stefano Corti/ "Cinque anni insieme e ancora niente matrimonio"

La trama del film Sella d’argento: una vendetta che si trasforma e diventa qualcosa di edificante

Sella d’argento racconta le vicende dell’abile pistolero Roy Blood, conosciuto da tutti con il soprannome di Sella d’Argento.

Quando aveva solo 10 anni, Blood aveva visto assassinare suo padre dal crudele Luke e da allora era cresciuto con un unico desiderio: vendicare la sua morte.

Proprio per questo motivo, anno dopo anno, si esercita per diventare il migliore tra i pistoleri, riuscendo finalmente ad uccidere l’esecutore materiale dell’omicidio e iniziando le ricerche del mandante, un individuo di nome Thomas Barrett.

Beppe Menegatti morto a 95 anni, era il marito di Carla Fracci/ Le sue condizioni di salute erano peggiorate

Per uno scherzo del destino, il protagonista salva proprio la vita del nipote di Barrett, un bimbo di nome Thomas Barrett Junior, stringendo un legame profondo con lui e aiutando lui e sua sorella ad opporsi alle angherie del crudele nonno. In un attimo anche Blood si trova inaspettatamente coinvolto nei piani del vecchio Barrett, uccidendo un uomo dopo un altro e sgominando la banda di Garrincha.

Infine, il protagonista si troverà faccia a faccia con lo zio del giovane Thomas, Ettore Manni, pronto a tutto per uccidere i nipoti ed essere l’unico erede della cospicua eredità paterna.