Ballo non eccezionale di Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle, complice soprattutto l’infortunio riportato in settimana. Ma Guillermo Mariotto si è soffermato su un altro particolare, dando inconsapevolmente vita a un simpatico siparietto con Selvaggia Lucarelli.

“Eri finto come una moneta bucata in questa performance, però devo dire che la cosa più sexy di questa scena erano le piante dei piedi un po’ sporche della Vera Kinnunen che sembrava un quadro di Caravaggio. Ho goduto di quel momento magico…“, ha dichiarato lo stilista e designer. “È feticismo, questa è un’altra cosa“, la pronta replica dell’altra giurata del dance show di Milly Carlucci.

LA CITAZIONE ARTISTICA DI GUILLERMO MARIOTTO

“Guardate un Caravaggio, uno dei più famosi è quello dei piedi sporchi dei pellegrini“, ha replicato Guillermo Mariotto. Il riferimento, in effetti, è al quadro Madonna dei Pellegrini, conservato alla Basilica di Sant’Agostino di Roma. Chissà se Selvaggia Lucarelli avrà colto la citazione artistica del collega…

LA GAFFE DI FRIEDMAN SU OSSINI

Invece, Alan Friedman non ha ancora colto il nome di Massimiliano Ossini, visto che quando è stato interpellato per un commento alla clip ha risposto: “L’ho sentito e posso dire di essere rimasto un po’ perplesso, perché ho grande stima per Massimo Orsini. che deve essere parente del professore”.

Ma non c’è alcuna parentela con il sociologo Alessandro Orsini, anche perché il cognome è diverso. “Lo stima così tanto che è Massimiliano Ossini e lo chiama Massimo Orsini, pensate che stima. Una battuta? Non mi sembra…“, ha fatto notare Selvaggia Lucarelli.

