Tutto su Senza Cri: la cantante di Amici 2024 in sfida

Senza Cri, all’anagrafe Cristina Carella, è una delle cantautrice di Amici 2024 e fa parte della squadra di Lorella Cuccarini. La sua permanenza nella scuola, tuttavia, potrebbe essere già a rischio perché, nel corso del pomeridiano di Amici del 13 ottobre 2024, Senza Cri non è riuscita a conquistare totalmente Fiorella Mannoia durante la gara di ballo. Senza Cri, per la gara, si è esibita sulle note di Splash ma, alcune stonature durante la parte in falsetto hanno compromesso l’esibizione. Un errore che le fanno notare sia l’insegnante Lorella Cuccarini che Fiorella Mannoia la quale, tuttavia, si è complimentata per la personalità.

Nonostante sia finita in sfida, Senza Cri non si abbatte anche se, di fronte al filmato di quelli che potrebbero essere i suoi sfidanti, non nasconde di essere un po’ timorosa. Degli sfidanti che la produzione le ha fatto conoscere, la cantante ne conosce diversi e riconosce la loro bravura. “Io devo restare qua”, aggiunge dopo aver visto il filmato.

La sfida di Senza Cri ad Amici 2024: il verdetto

Il pomeridiano di Amici 2024 in onda oggi, domenica 20 ottobre, svela il destino di Senza Cri. La giovane cantautrice ha preparato i pezzi della sfida per tutta la settimana sperando di riuscire a restare nella scuola. Giudice della sfida è Federica Abbate che ascolta con attenzione sia Senza Cri che lo sfidante. Entrambi cantano il loro inedito e la giudice resta sorpresa dall’esibizione di Senza Cri che vince la sfida.

Secondo Federica Abbate, Cristina, rispetto allo sfidante Lorenzo, è più pronta per poter affrontare il post Amici. Lorenzo, invece, ha colpito molto Rudy Zerbi che gli ha consigliato di studiare canto ma il ragazzo ha spiegato che, lavorando in un bar, non ha tempo per seguire le lezioni. Senza Cri, dunque, può restituire la maglia rossa della sfida e tornare ad indossare quella ufficiale della scuola.

