È morto Sergio Donati, sceneggiatore di 91 anni

All’età di 91 anni è morto a Mentana, in provincia di Roma, lo sceneggiatore Sergio Donati: a darne notizia è l’Ansa, su comunicazione del figlio Lorenzo. Donati era nato il 13 aprile 1933 a Roma, cominciando fin da giovane la carriera di scrittore come giallista per una collana con Mondatori, pubblicando libri come “Sepolcro di carta”, “Mister Sharkey torna a casa” e ancora “L’altra faccia della luna”: opere che hanno contribuito alla diffusione del suo nome.

Come ricorda ancora l’Ansa, dopo aver cominciato una carriera nel mondo della letteratura, d’artista si è dedicato alla sceneggiatura, diventando tra i più importanti e famosi d’Italia. Nel corso della sua vita, Donati è stato autore di oltre ottanta film di successo, tra i quali anche quelli di Sergio Leone a tema western, con musiche di Ennio Morricone: capolavori che hanno scritto il suo nome nell’Olimpo del cinema.

Sergio Donati, una vita nell’Olimpo de cinema

Tra i film ai quali Sergio Donati ha lavorato come sceneggiatore ce ne sono vari che hanno fatto la storia del cinema. “C’era una volta il west”, “Sbatti il mostro in prima pagina”, “Casablanca Casablanca” e altri ancora nel suo “palmares”. Il suo nome è diventato ben presto conosciuto anche oltre i confini nazionali, contribuendo alla sua popolarità, che lo ha portato anche a collaborare con registri conosciuti in tutto il mondo come John Irvin e Micheal Anderson. Come ricorda l’Ansa, inoltre, ha lavorato con Arnold Schwarzenegger in un film di Raw Deal.