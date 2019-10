Sergio Rubini/ La strada di casa e quel successo tanto atteso (Maledetti amici miei)

Sergio Rubini è già in tv con la fiction La strada di casa, al fianco di Alessio Boni e ancora in onda sulla tv pubblica con la seconda stagione. Per l’attore e il regista è arrivato però il momento di raddoppiare la presenza sul piccolo schermo e ci riuscirà grazie a Maledetti amici miei, un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 a partire da oggi, giovedì 3 ottobre 2019. In questa nuova parentesi, Rubini non interpreterà nessun personaggio al di fuori di se stesso. Lo vedremo sciolto da ogni freno e inibizione, pronto ad unirsi agli amici e artisti con cui compirà questo viaggio più o meno inedito. L’attore infatti ha già avuto modo di debuttare in teatro con questo suo nuovo lavoro, prima che il direttore del canale ammiraglia della Rai decidesse di trasformare tutto in uno show. “Non è facile per noi perchè gli amici sono una rottura di scatole mostruosa”, dice con ironia in conferenza stampa. Non ci sarà una guida ufficiale e nessuna dinamica preconfezionata. “Ogni giorno ci amiamo, litighiamo, ci tradiamo. Un’esperienza forte dal punto di vista umano”, aggiunge.

Sergio Rubini, Maledetti amici miei

Il mese di ottobre sarà più che importante per Sergio Rubini e non solo perchè è pronto per il debutto di Maledetti amici miei. L’attore sarà presente infatti nel film di Fausto Brizzi, dal titolo Se mi vuoi bene, che vedremo nei cinema italiani dal prossimo 17 ottobre 2019. In tv invece non lo vedremo solo al fianco di tre amici storici, con cui guiderà racconti e rivelazioni. Sarà presente anche la moglie Martherita Buy, che ha sposato dopo l’incontro fatale durante gli studi di recitazione. Impossibile quindi nascondersi, adottare maschere e fingere di essere ciò che non si è. Avendo attorno solo persone che conoscono ogni più piccolo segreto, Rubini si toglierà parzialmente le vesti di attore per parlare un po’ di sè, della sua vita privata e di tutto ciò che quasi sempre rimane nascosto agli occhi dei telespettatori. Un trampolino di lancio a cui seguirà un altro debutto, quello di Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti, dove Rubini reciterà anche al fianco di Antonella Pedullà e che vedremo sul grande schermo dal prossimo 21 novembre.

