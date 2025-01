Grande Fratello, Shaila Gatta e la confessione choc sul suicidio: “Volevo togliermi la vita”

Nella scorsa notte al Grande Fratello c’è stata l’ennesima lite tra Shaila e Lorenzo. Dopo la lite l’ex Velina si è confidata con Mariavittoria Minghetti facendo delle considerazioni su Lorenzo Spolverato, sui suoi atteggiamenti e sul suo modo di comportarsi, durante la chiacchierata però si è sbilanciata anche se questioni personali ed ha rivelato che in passato ha anche pensato al suicidio. Shaila ha innanzitutto premesso: “Ragazzi io ora vi faccio una confessione scioccante, io mi stavo ammazzando quattro anni fa, per me quindi queste liti sono cose ridicole.”

E subito dopo Shaila Gatta ha continuato la sua confessione scioccante al Grande Fratello: “Per me la vita non aveva più senso quando stavo per togliermela. Io ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio… Ma di che stiamo a parlare?” L’ex Velina di Striscia la notizia non è scesa nel dettaglio ma partendo da questa esperienza ha fatto un discorso generale su come quando vivi una tragedia del genere, quando tocchi un fondo così grande che pensi addirittura di porre fine alla tua stessa vita, e solo dopo ti accorgi invece che è un dono, tutto assume un altro significato più leggero e spensierato.

Dopo aver fatto la confessione scioccante sul tentato suicidio, Shaila Gatta al Grande Fratello è stata particolarmente critica nei confronti di Lorenzo Spolverato: “Lui ha vissuto tutta quella roba brutta in passato ed adesso si meriterebbe un po’ di felicità e invece fa queste sceneggiate. Non deve addossare la colpa a me perché il problema è suo, se lo deve risolvere lui. Non è mio e io non posso farmi problemi per ogni cosa che dico.” Non è la prima volta che la giovane partenopea si lascia andare alle confessioni nella Casa più spiata d’Italia, già in passato ha parlato del rapporto complesso con il padre, della madre quando ha parlato di “violazione del corpo” e di uomini di 60 anni che volevano obbligarla a fare cose contro la sua volontà. E nel frattempo tra Shaila e Lorenzo è ritornata la pace. Dell’argomento quasi certamente si parlerà nella puntata di questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, del reality di Canale5.