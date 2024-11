Grande Fratello 2024, è crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: scatta la lite per gelosia

Una delle coppie protagoniste di questo Grande Fratello 2024 è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia, però, ieri è stata protagonista di una durissima lite nel pomeriggio che ha portato l’ex velina di Striscia la notizia ad avere un crollo nervoso. Andando con ordine, ieri pomeriggio Helena Prestes ha fatto scattare la gelosia di Shaila riportandole che Lorenzo le ha detto di essere geloso di lei e di provare fastidio se qualcun altro uomo le si avvicina. Spolverato da parte sua ha negato tutto, ma l’ex velina non gli ha creduto rimanendo con un dubbio.

Successivamente è scoppiata una violenta lite tra Lorenzo e Shaila, Spolverato parlando con gli altri gieffini si è lamentato della Gatta: “Lei è immune, le ho prese io le nomination per lei. Io faccio del bene, l’ho spinta a chiarire anche con Amanda. Fosse per me adesso lascerei andare tutto e mi vivrei tutto come ho iniziato. Ma come fa a credere ad Helena? Manco fosse una di voi, una sua amica, è Helena!” E subito dopo ha aggiunto di essere stupito del fatto che Shaila creda ad Helena e non a lui, ha creduto fermamente a lei e non ha fatto fermentare la cosa. La discussione poi è proseguita fino a degenerare nel caos, Shaila contro Lorenzo ha perso il contro ed ha avuto un crollo nervoso.

Shaila Gatta perde la pazienza contro Lorenzo Spolverato: “Porti le persone allo stremo”

Durante la feroce lite con Lorenzo, la ballerina è sbottata dicendo di non aver mai messo in dubbio la loro storia e quando il gieffino ha finto di non sentire Shaila Gatta ha avuto un crollo nervoso: “Perché non ascolti ca**o? perché non ascolti? Ca**o. Ma c’hai 30 anni, ma com’è possibile? Tu non ascolti, io non ce la faccio più, tu porti una persona allo stremo. Porti gli altri allo stremo. Mi fai sempre sentire sbagliata. Sei pronto a chiudere. Tu stai per chiudere una conoscenza perché non mi sono fidata su una cosa di te.” Lo scontro tra i due concorrenti del Grande Fratello 2024, tuttavia, ha raggiunto vette incredibili e surreali quando la Gatta ha accusato Spolverato di fare delle ‘sceneggiate alla Mario Merola’ e quest’ultimo ha iniziato ad urlare: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Allora io penso che sei falsa! Non pensi che Mario Merola me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì!”. Insomma Shaila e Lorenzo sono in piena crisi.