Shania Twain è una delle più grandi artiste di sempre. La cantautrice canadese, il cui vero nome è Eilleen Regine Edwards, è nata in Canada, a Windsor, nel 1965 e ha ottenuto un successo straordinario in carriera, arrivando a vendere più di cento milioni di dischi, scalando le gerarchie della musica country. “The woman in me”, il suo secondo album, ha venduto addirittura venti milioni di copie, portandola a vincere anche un Grammy Award per il miglior album country. Questo le è valso il soprannome “The Queen of Country Pop”. Con “Come on over”, il suo terzo album del 1997, ha venduto addirittura 39 milioni di copie in tutto il mondo.

Shania Twain non è solamente una grandissima artista: nella sua vita, infatti, è sempre stata molto attenta ai bisogni delle persone meno fortunate e per questo è stata insignita del prestigioso Ordine del Canada, un riconoscimento alla sua persona. Al di là della carriera, cosa sappiamo di lei? L’artista canadese segue un’alimentazione vegetariana ed è seguace del Sant Mat, una filosofia che promuove la meditazione oltre che l’astensione da qualsiasi dipendenza come alcol e droga.

Shania Twain, l’ex marito Robert John Lange e il nuovo matrimonio

Cosa sappiamo della vita privata di Shania Twain? Nel 1993, l’artista canadese ha conosciuto il produttore Robert John Lange, che l’aveva contattata con l’intento di scrivere e produrre i suoi brani. I due si innamorati immediatamente, tanto che poco dopo si sono sposati: il matrimonio è arrivato il 28 dicembre dello stesso anno. Nel 2001 è nato Eja, loro figlio, mentre nel 2004, Shania Twain ha deciso di ritirarsi dalle scene per vivere in Svizzera con la sua famiglia, nella più totale tranquillità. La vita tra i monti, però, non è andata come sperava: nel 2008 è arrivato l’annuncio della separazione tra Twain e Lange per via di una relazione intrapresa dal marito con un’altra donna. Il divorzio è arrivato nel giugno del 2010 e il 1 gennaio 2011, Shania ha sposato l’imprenditore svizzero Frédéric Thiébaud, ex-marito di Marie-Anne Thiébaud, la nuova compagna del suo ex marito.