Shark – Il primo squalo, diretto da John Turtletaub

Shark – Il primo squalo è un film dei generi azione, horror, thriller e fantascienza, in programmazione sugli schermi di Italia 1 alle 21:20 di martedì 1 ottobre 2024. Uscito sul grande schermo nel mese di agosto 2018, il film è diretto da Jon Turteltaub, regista conosciuto per le sue pellicole fantastiche girate per Disney, come ll mistero dei templari – National Treasure e L’apprendista stregone, entrambi con Nicolas Cage, e il cui ultimo lavoro è la serie TV per NBC Lo straordinario mondo di Zoey. Il soggetto è tratto dal romanzo del 1987 MEG, di Steven Alten e la sceneggiatura è di James Vanderbilt. Le musiche della colonna sonora sono di Harry Gregson-Williams.

Il personaggio principale, Jonas Taylor, è interpretato da Jason Statham, attore e artista marziale che spesso gira tutte le scene più pericolose senza avvalersi di stuntmen, conosciuto per le black comedy Lock & Stock – Pazzi scatenati e The Snatch – Lo strappo, entrambi di Guy Ritchie, ma soprattutto per la saga action di Transformer. Completano il cast Li Bingbing, Ruby Rose, Page Kennedy, Cliff Curtis e Rainn Wilson.

La trama del film Shark – Il primo squalo: a caccia del Megalodonte preistorico

All’inizio di Shark – Il primo squalo, l’azione si svolge in un sommergibile oceanico che fa parte di un programma internazionale dedito all’osservazione sottomarina. Il sommergibile viene attaccato da una creatura di grandi dimensioni che tutti ritenevano estinta da tempo e che si trova a giacere sul fondo dell’Oceano Pacifico, proprio nella fossa più profonda.

Tutto l’equipaggio del sommergibile oceanico si trova quindi intrappolato all’interno e si deve intervenire per salvarlo. Il tempo per intervenire in soccorso degli uomini intrappolati è veramente ridotto e quindi un oceanografo cinese visionario chiama ad intervenire Jonas Taylor, uno dei maggiori esperti di salvataggi subacquei, nonostante il parere contrario della propria figlia Suyin.

Il compito affidato a Taylor è quello di salvare l’equipaggio del sommergibile oceanico ed anche l’oceano stesso da una minaccia terribile, rappresentata dallo squalo preistorico, il cui nome è Megalodon, che ha una lunghezza di 23 metri. Nessuno immagina che Jonas Taylor aveva avuto a che fare con la terrificante creatura anni prima, quando i due si erano trovati già faccia a faccia.

Ora l’esperto di salvataggi, che fa squadra con Suyin, si trova quindi costretto ad affrontare nuovamente tutte le sue paure ed inoltre mettere la propria vita a rischio per cercare di salvare l’equipaggio intrappolato, trovandosi di nuovo a dover fare i conti con uno dei maggiori predatori di tutti i tempi.