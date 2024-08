Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, diretto da Ugo Fabrizio Giordani

Giovedì 1 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, la commedia del 2010 dal titolo Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Il film è diretto dal regista Ugo Fabrizio Giordani, celebre per avere curato le riprese del progetto cinematografico internazionale Il Sindaco con Anthony Quinn, Anna Bonaiuto, Raoul Bova e Maria Grazia Cucinotta. La sceneggiatura ha invece la firma di Alfredo Arciero, autore di numerosi episodi di alcune serie tv di successo come Sei forte, maestro e Don Matteo.

Il protagonista è interpretato dall’attore e comico romano Enrico Brignano, interprete di numerose commedie campioni d’incasso, tra cui Un’estate ai Caraibi (2009) ed Ex – Amici come prima! (2011), entrambi di Carlo Vanzina. Al suo fianco l’attore e comico toscano Giorgio Panariello e l’attore di origini napoletane Maurizio Casagrande, con cui Brignano aveva già lavorato nel 2007 in SMS – Sotto mentite spoglie.

La trama del film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile: un quasi disoccupato le tenta tutte per conservare il posto di lavoro

Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile racconta la storia di Fabio Romano (Enrico Brignano), un uomo come tanti altri, che lavora per un’agenzia assicurativa e che, quando rischia di restare disoccupato, si trasforma da ottimo venditore di polizze ad abile bugiardo.

Nel frattempo la sua vita privata non è tutta rosa e fiori, infatti sua moglie Franca (Cecilia Dazzi), lavora come insegnante precaria e si rende ben presto conto dell’incertezza in cui versa il suo matrimonio. La loro figlia più grande Martina (Michela Quattrociocche) è alle prese con la fine della sua relazione, mentre Giulia, la più piccolina, è ancora alla ricerca del suo grande amore.

Infine Fabio si occupa anche di sua madre, Nonna Camilla (Fioretta Mari), un’accanita giocatrice d’azzardo che puntualmente perde grandi somme di denaro.

Dopo una vita di sacrifici, il protagonista è riuscito finalmente ad attivare un importante mutuo per acquistare la casa che ha sempre sognato, ma ben presto la sua vita prenderà una piega inaspettata.

Infatti, l’agenzia per cui lavora viene acquisita da un’azienda concorrente e il suo nuovo capo, Saraceni (Giorgio Panariello), è pronto a eliminare quanti più dipendenti possibile, per tagliare i costi. Fabio è fin troppo cosciente del fatto che perdere il lavoro alla sua età sarebbe un problema di difficile risoluzione, per questo motivo è pronto a tutto pur di tenere stretta a sé la propria posizione, anche seguire il presidente Saraceni in vacanza a Sharm El Sheikh.