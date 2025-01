Shaila e Lorenzo nel mirino delle critiche al Grande Fratello: anche Alfonso Signorini li bacchetta

Shaila e Lorenzo tornano protagonisti al Grande Fratello. Come previsto, la loro ultima accesissima lite in Casa viene riproposta in diretta con un filmato, suscitando nuove discussioni. Prima dei coinquilini, è però Alfonso Signorini a criticare gli atteggiamenti plateali ed eccessivi della coppia, definendoli anche, in alcuni casi, “volgarotti”. “Si spettacolarizza tutto, dal bacio alla lite, perché? Non sarebbe più producente, per la coppia, prendervi da parte e parlarne in privato?”, chiede Signorini alla coppia.

Perché Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente non rientrano al GF?/ Niente ripescaggio per loro

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi difendono la coppia

L’allusione del conduttore è chiara e sembra accodarsi a quella già avanzata, con toni più forti e decisi, da Stefania Orlando: se la priorità è la coppia, perché non cercare la risoluzione con toni e modi più costruttivi, scegliendo sempre la platealità? “Noi siamo fatti così”, è la risposta della coppia, che ammette, comunque, di sbagliare spesso nei modi. In studio, l’opinione delle due opinioniste è differente da quella del conduttore. Cesara Buonamici li difende, dicendo di credere alla veridicità della storia: “Si amano, sono semplicemente fatti così!” Concorda, in parte, anche Beatrice Luzzi, che pur trovando eccessiva Shaila, dichiara: “Non credo siano falsi, di certo non educati”. Così come in studio e in Casa, anche il web si spacca letteralmente di fronte a questa coppia: c’è chi li trova visceralmente veri e chi, invece, costruiti.