Non è stata una diretta del Grande Fratello facile per Alfonso Signorini quella del 30 gennaio, e non solo per le numerose liti che si sono susseguite nel corso della puntata. Il conduttore ha infatti ammesso di non essere al meglio e, anzi, di star conducendo la puntata con la febbre. L’ammissione è arrivata durante il confronto in studio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che si è rivelata per Signorini più difficoltosa del previsto. Il temperamento della modella brasiliana, sempre infuocato e battagliero, ha messo a dura prova Signorini, che è quindi sbottato: “Io ho iniziato questo blocco che avevo 38.3 di febbre, adesso ne ho 38.7. Sono stravolto!“

Alfonso Signorini sta male, con la febbre al Grande Fratello: “Forse svengo!”

Una frase che il conduttore ha detto in collegamento con la Casa del Grande Fratello, motivo per il quale Tommaso Franchi è intervenuto per fare i complimenti a Signorini per la sua professionalità: “Stai conducendo con la febbre, sei un grande Alfonso!” “Eh ma non so come arrivo alla fine, mi sa che alla fine svengo in studio come Anna Falchi in Rai!”, ha replicato il conduttore, facendo un riferimento all’episodio accaduto alla conduttrice qualche giorno fa in diretta.