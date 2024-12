Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica, nonché sorella del grandissimo Carlo Verdone. Un grande amore nato quando entrambi erano appena adolescenti, visto che Christian conosce Silvia grazie all’amico e compagno di scuola Carlo Verdone. “Quando ci siamo conosciuti lei aveva quattordici anni e io ne avevo venti, eravamo proprio due ragazzini” – ha raccontato Christian De Sica sulla moglie e compagna di vita. All’inizio però l’interesse di De Sica non era ben visto né da Carlo Verdone né tantomeno dalla famiglia a tal pruno che Christian e Verdone litigarono arrivando perfino alle mani. Dalle pagine del settimanale Oggi, infatti, Carlo Verdone ha raccontato: “Ci furono liti per questa storia. Una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”.

In realtà a smentire la cosa è stata proprio Silvia Verdone che ha precisato: “figuriamoci. L’ho chiesto a Christian. Mi ha detto che non lo hai mai nemmeno sfiorato”. Una versione confermata anche dallo stesso Christian De Sica quando ha partecipato al programma di Verissimo: “non è vero: ci siamo strattonati sotto casa: diceva che ero troppo grande per lei e che ero un put**niere”.

La storia d’amore tra Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone

Nonostante il parere inizialmente contrario di Carlo Verdone, Silvia Verdone e Christian De Sica cominciano a conoscersi e frequentarsi e tra i due scatta la scintilla. Qualche tempo dopo De Sica viene inviato dal padre di Silvia a presentarsi a casa e una volta arrivato trova tutti seduti su di un divano con tanto di prete di famiglia. Il padre di Silvia Verdone voleva conoscere le reali intenzioni di Christian che in quell’occasione dichiara tutto il suo amore. A distanza di anni proprio De Sica ha sottolineato: “ero un ragazzino ed ero un buffoncello, ma dopo ci siamo amati per davvero”.

Tra i due, infatti, è nata una bellissima storia d’amore che ha superato momenti di crisi e difficoltà. Proprio De Sica, dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come la presenza di Silvia sia stata fondamentale nella sua vita personale e lavorativa. “E’ una donna innamorata è magica, ti fa fare cose che non avresti il coraggio di fare” – ha detto Christian De Sica rivelando che ha iniziato a fare teatro proprio grazie a lei. Infine sul segreto del loro amore, il regista e attore ha detto: “Rispettarsi e non prendersi troppo sul serio”.