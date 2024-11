Siamo ormai giunti quasi alla fine della lunga serata di concorsi ed estrazioni che ci ha intrattenuto nel corso degli ultimi minuti, ma prima di attendere pazientemente una mezz’oretta per andare alla scoperta delle ultime due cinquine del Million Day attese per le 20:30, non ci siamo ovviamente dimenticati del Simbolotto che ha già avuto i suoi 5 minuti di notorietà dopo la chiusura delle estrazioni del Lotto e poco prima di quelle conclusive del 10eLotto!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 19 novembre, numeri vincenti!

Oggi l’attenzione è tutta sulla ruota di Torino, ma prima di passare ai simboli che potrebbero valervi un cospicuo gruzzoletto, vi ricordiamo al volo che questo gioco prevede ben 4 differenti categoria di premi: oltre ai 10mila protagonisti assoluti dell’estrazione (associati alla cinquina intera indovinata), potreste più facilmente portarvene a casa un ammontare che varia tra 1 e dei comunque ottimi – specialmente perché gratuiti – 50 euro! Senza perdere troppo tempo, eccovi tutti i simboli vincenti di oggi, martedì 19 novembre 2024, del Simbolotto: Luna (6), Cacio (30), Baule (14), Natale (25), Diamante (29).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 16 Novembre 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Con la Dea Bendata che in questa serata tornerà ad ‘occuparsi’ del Lotto, non può mancare all’appello il sempre amatissimo Simbolotto che ha da poco superato la metà della sua permanenza nel capoluogo sabaudo ed è quasi pronto a fare i bagagli per trasferirsi – ma non prima dell’1 dicembre e, quindi, di altre due settimane – in quel di Venezia dove trascorrerà la fine dell’anno: soffermandoci sul presente, per ora se voleste giocare al Simbolotto dovrete ancora porre la vostra attenzione sulla ruota del Lotto associata alla città di Torino; tenendo a mente che in questo caso non dovrete fare (letteralmente!) nulla per piazzare una puntata, neppure scegliere i vostri simboli preferiti e men che meno – addirittura – spendere alcuna cifra!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 16 Novembre 2024

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO: LE REGOLE PER SCOMMETTERE

Entrando nel merito di una frase che avrà confuso non poco chi non ha mai partecipato prima d’ora al Simbolotto, la primissima cosa da mettere in chiaro è che (non scherzavamo!) questo concorso è del tutto gratuito: per partecipare vi basterà una singola puntata con la quale ‘pagherete’ l’abbinata e fondamentale scommessa del Lotto; il tutto senza obblighi di alcun tipo per quanto riguarda la cifra minima con la conseguenza che spendendo appena un singolo euro vi potreste portare a casa due differenti (e potenzialmente altrettanto ricchi) premi nel caso in cui siate abbastanza fortunati da avere una doppia schedina vincente!

Giocando al Lotto – e questa è l’unica altra regola fondamentale del Simbolotto – dovrete scegliere la ruota di Torino che citavamo in apertura, selezionando solamente l’apposita casellina (oppure dicendolo esplicitamente all’addetto, nel caso preferiate giocare di persona in una delle tantissime ricevitorie Sisal che si trovano praticamente ad ogni angolo delle nostra città) che si riferisce a quest’altro gioco: se tutto fosse andato come previsto, oltre alla vostra cinquina valida per partecipare al concorso lottifero sulla schedina troverete anche stampati cinque simboli scelti a caso dal sistema tra i 45 protagonisti del Simbolotto.