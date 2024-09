Simon Coleman, Vanessa Guedj (attrice di Corinne) spiazza: “Colpita da una grave malattia”

Su Rai1 a partire da questa sera, mercoledì 4 settembre 2024, va in onda la fiction franco-belga Simon Coleman. L’attore Jean-Michel Tinivelli veste i panni del protagonista, un agente di polizia parigino specializzato in missioni sotto copertura che si trova la vita stravolta dopo la morte in un incidente della sorella e del cognato ed il doversi far carico dei tre nipoti. Ad aver avuto la vita stravolta, però, nella realtà è anche l’attrice Vanessa Guedj che nella fiction impersona la vicina di casa Corinne. L’attrice, infatti, in un’intervista rilasciata a Tele-Loisirs e in delle dichiarazioni riportate dal magazine Closer ha parlato della sua malattia.

Antonella Ferrari, chi è l'attrice e scrittrice/ Carriera e l'assenza di figli: "Ricerca disperata ma..."

Sulla sua malattia Vanessa Guedj, l’attrice che impersona la vicina di casa di Simon Coleman ha rivelato di aver dovuto stare lontana dai set per molto tempo. “Sono stata molto malata. Ho dovuto mettere in pausa la mia carriera per qualche anno, una lunga malattia come si suol dire. Ma sono tornato in azione!” Non ha spiegato altro ma a giudicare dalle sue parole e dal fatto che è rimasta lontana dalla scena si è trattato di una malattia piuttosto grave e serie dalla quale fortunatamente adesso sembra essersi ripresa. E una volta ritornata a recitare uno dei suoi primi ruoli è stato proprio nella fiction franco belga trasmessa stasera da Rai1.

Belen Rodriguez: "Stefano De Martino? Siamo in buoni rapporti"/ "Fidanzata? No comment"

Anticipazioni Simon Coleman, l’attrice Vanessa Guedj svela: “Corinne sedurrà Simon? Vediamo”

Durante l’intervista a Tele-Loisirs, l’attrice Vanessa Guedj ha fornito delle anticipazioni su Simon Coleman e su come si evolverà il rapporto tra il suo personaggio di Corinne ed il protagonista impersonato dall’attore Jean Michel Tinivelli. Innanzitutto l’attrice sulla simpatica vicina un po’ impicciona della serie tv ha ammesso: “Amo questa ragazza piena di vita, che prende lezioni di ballo, incontra ragazzi, si presenta continuamente a Simon, il suo vicino, e si intromette nella sua vita e in quella dei suoi nipoti”. Non si è sbilanciata, invece, sul rapporto tra Corinne e Simon: scoccherà la scintilla? “Non so se Corinne riuscirà a sedurre Simon.”