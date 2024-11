Simone Grande da The Voice Kids agli Junior Eurovision Song Contest 2024. Il giovane ragazzo di Rozzano dopo aver trionfato lo scorso anno a The Voice, il talent show condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1, è pronto a rappresentare l’Italia durante Junior Eurovision Song Contest 2024 in programma il 16 novembre a Madrid con il brano “Pigiama Party”. Un bella occasione per il giovane talento del team di Clementino che lo scorso anno ha sbaragliato la concorrenza conquistando il cuore del pubblico e dei giurati con una interpretazione da pelle d’oca di Adagio di Lara Fabian. Il ragazzo di 11 anni di Rozzano, provincia di Milano, alla vigilia della partenza per i Junior Eurovision Song Contest ha raccontato la sua grande emozione dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

“Sono molto felice di rappresentare il nostro Paese e mi sto preparando bene. Ci sto mettendo tanto impegno per dare il meglio di me. Non voglio sfigurare al Jesc… È una grande opportunità” – ha detto Simone Grande. Non solo, il giovane cantante ha parlato anche del brano “Pigiama party” scelto per rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision.

Simone Grande da The Voice all’Eurovision Junior con Pigiama Party

“È stato pensato con una sola idea: quella di trasmettere gioia, felicità e amore” – ha detto Simone Grande sul brano “Pigiama Party” con cui gareggerà all’Eurovision Junior 2024 in programma a Madrid. Un brano moderno che ha un messaggio di pace e che invita alla serenità in un momento storico complicato per tutti. Parlando poi di artisti e cantanti a cui si ispira, il giovane vincitore di The Voice ha ammesso di essere un fan di Marco Mengoni e di Ultimo, ma anche di Clementino che ha avuto modo di conoscere durante la sua avventura nel talent show di Raiuno.

“Lui è simpatico, competente, bravissimo. Sono felice di essere stato nella sua squadra, perché mi ha insegnato tanto e mi ha aiutato a crescere” – ha detto Simone che su Clementino ha aggiunto – “è un punto di riferimento importante nella mia vita”. Infine ha parlato anche degli altri concorrenti di The Voice Kids: “li sento quasi tutti, non ci siamo mai persi di vista e sono molto contenti della mia partecipazione al Junior Eurovision Song”.