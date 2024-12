LA “BIDIMEDIA” DEI SONDAGGI POLITICI DI FINE 2024: SCHLEIN CRESCE, IL CAMPO LARGO NO. CENTRODESTRA ANCORA AVANTI

Nei prossimi giorni la rassegna dei sondaggi politici vedrà giocoforza minori indagini e meno analisi per la concomitanza delle “ferie” che diversi istituti demoscopici prenderanno nelle intenzioni di voto fino a fine 2024: assume così ancora più importanza il “bilancio” elettorale svolto a fine anno, con la fresca Supemedia YouTrend dei sondaggi politici lo scorso venerdì che ha inquadrato l’attualità politica con il gradimento “frenato” del Centrodestra e la non crescita generale del “campo largo”.

Osservando i sondaggi politici di BidiMedia dello scorso 18 dicembre 2024 – anche qui una media approfondita dei vari sondaggi pubblicati nell’ultimo mese dell’anno – emerge un quadro molto simile, con il primo partito che resta ovviamente Fratelli d’Italia ma dove il Partito Democratico riesce ad accorciare in maniera importante con un deciso “botto” di fine anno. Ad oggi, secondo gli ultimi sondaggi politici “mediati” da BidiMedia, FdI non va oltre il 28,4% chiudendo comunque il terzo anno consecutivo come primo movimento politico d’Italia: il Pd di Elly Schlein si fa sotto a meno 4 con il 24,6% di consensi, crescita importante negli ultimi mesi che però non traina di molto il “campo largo progressista”, specie perché l’alleanza Pd-M5s-AVS e centristi è tutt’altro che raggiunta.

In termini elettorali, ad oggi il Movimento 5Stelle resta ancorato e fermo all’11%, con sempre vicini i due partiti di Matteo Salvini e Antonio Tajani in area Centrodestra: la Lega, in attesa di vedere se l’assoluzione del vicepremier e Ministro dal processo Open Arms provocherà “surplus” di consensi elettorali, resta all’8,6% allungando su AVS (al 6,5%, ancora in ottima performance dopo le Europee) e rimane vicino al 9% di Forza Italia. Chiudono i sondaggi politici questa settimana con i dati ancora molto bassi di tutte le forze un tempo inserite nel Terzo Polo: Azione con Calenda non va oltre il 2,5%, Renzi con Italia Viva addirittura sotto il 2% e PiùEuropa ad un basso 1,4%; tutti sotto l’1% (tranne Rizzo con Democrazia Sovrana e popolare all’1,1% e Santoro all’1,4%) le altre forze politiche nei sondaggi politici BidiMedia, con Noi Moderati di Lupi allo 0,7% così come Sud Chiama Nord e ItalExit.

FIDUCIA MELONI, GOVERNO E FUTURO M5S: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI FINE DICEMBRE 2024

Nella rassegna di medie elettorali raccolte dai sondaggi politici BidiMedia del 18 dicembre 2024 emerge un quadro ancora rassicurante per il Centrodestra al Governo, specie perché nel versante opposto non vi è una crescita decisa dei partiti alleati di Elly Schlein: la fiducia nel Governo resta complessivamente al 53%, con un misto di consensi molto positivi (13%), abbastanza positivi (22%) e poco positivi (18%), mentre vi è un deciso parere contrario per il 44% degli elettori intervistati.

Sulla stessa scia anche i sondaggi politici “personali” per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un complessivo 57% di consensi “non negativi” vengono riconosciuti alla leader FdI anche in questa ultima fase dell’anno con la Manovra di Bilancio come importante “test” politico per il suo Governo. Visti gli ultimi sub-movimenti in casa 5Stelle, l’ultima domanda dei sondaggi politici BidiMedia è riservata ai soli elettori M5s dopo l’Assemblea Costituente che ha di fatto “silurato” da ogni incarico e responsabilità il fondatore ed ex Garante, Beppe Grillo. Agli elettori 5Stelle viene infatti chiesto quale dovrebbe essere il vero leader d’ora in avanti e l’84% ha di fatto voltato le spalle al passato, alle origini, puntando invece sull’ex Premier e attuale Presidente Giuseppe Conte: solo un 16% rimane “nostalgico” e vorrebbe riportare Grillo alla gestione completa del partito.