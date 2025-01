I SONDAGGI POLITICI DIRE-TECNÈ CON ANCORA L’EFFETTO SALA: VOLA IL CENTRODESTRA, SI FERMA IL “CAMPO LARGO”

La liberazione di Cecilia Sala e la felice conclusione dell’intricato caso diplomatico tra Usa e Iran ha avuto un effetto sull’elettorato tutt’altro che marginale: tutti i primi sondaggi politici del 2025 raccolti dopo il ritorno della giornalista del “Foglio” a Roma sono concordi nel registrare un aumento netto dei consensi tanto per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni quanto per il Governo nel suo complesso, tutti i partiti nessuno escluso. Il “boost” offerto dalla conclusione del caso Sala perdura anche dopo una settimana, come dimostrano gli ultimi sondaggi politici raccolti da Tecnè per l’Agenzia DiRE tra il 9 e il 10 gennaio scorsi.

Il consenso per i partiti della maggioranza si esemplifica con l’aumento record di Fratelli d’Italia di ben 1,2% in soli 15 giorni, così come la crescita confermata per Forza Italia e la stabilità della Lega: di contro, il “campo largo progressista”, in concomitanza con la netta crescita dei rivali, paga ancora dazio perdendo presenze in tutti i componenti della variegata coalizione. Al netto di un’astensione (mista ad incerti) ancora altissima al 47,5%, i sondaggi politici di Tecnè vedono FdI in volo con il 29,8%, davanti ad un Pd che con Schlein perde ulteriormente terreno al 23,4% (-0,4%) mentre il M5s di Conte non va oltre il 10,4%, calando dello 0,3% rispetto ai medesimi sondaggi politici pre Capodanno. La Lega di Salvini all’8,8% resta dietro Forza Italia di Tajani all’11,5%, mentre rimane ancora avanti all’AVS di Fratoianni e Bonelli che scivolano al 6,1%. A chiudere le intenzioni di voto per DiRE restano ancora i partiti centristi che non riescono più a recuperare consensi ormai da mesi: Azione di Calenda al 2,6% resta davanti tanto a Renzi con il 2% quanto a Magi e PiùEuropa all’1,8%.

FIDUCIA ESECUTIVO E LEADER POLITICI CON IL BOOST CONTINUO PER IL GOVERNO MELONI: ECCO GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sempre sui sondaggi politici dell’Agenzia DiRE, ma affrontando il tema altrettanto chiave della fiducia personale sui principali leader politici, ancora una volta il posizionamento internazionale e la leadership interna della Premier Giorgia Meloni ispira consenso e fiducia nell’elettorato. Dopo la liberazione di Cecilia Sala il balzo in avanti della Presidente del Consiglio è considerevole: ad oggi Meloni vale infatti il 46,4% di preferenze personali sul proprio operato, con un +2,5% clamoroso rispetto ai sondaggi del 20 dicembre scorso.

Segue lontano ma con ottimo “boost” anche lui dopo il caso Sala, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani: il leader FI vale il 29% dei consensi, davanti alla segretaria Pd Elly Schlein che resta stabile al 31,4% di fiducia. Prosegue lo speciale borsino dei leader politici il Presidente M5s Giuseppe Conte al 29,5% mentre l’altro vicepremier, Matteo Salvini, guadagna consensi fino al 27% su scala nazionale. Chiude la classifica dei politici per i sondaggi Tecnè la fondatrice di +Europa Emma Bonino (20,3%) davanti a Calenda al 18,9%, Fratoianni e Bonelli appaiati al 16% e l’ex Premier Matteo Renzi fermo al 13,9%. L’ultimo dato sul Governo Meloni è ancora più sorprendente rispetto ai dati emersi a fine 2024: dopo oltre due anni di maggioranza, la fiducia nel Centrodestra è ancora altissima con un 42,1% registrato dai sondaggi politici Tecnè di inizio 2025, una crescita netta dell’1,9% rispetto a dicembre e un calo parallelo dei “detrattori” che si fermano al 50,2% degli intervistati.