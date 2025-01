I SONDAGGI POLITICI LAB21.01 SUL LEADER DEL 2025 INCORONANO ANCORA GIORGIA MELONI: IL “CAMPO LARGO” NON CONVINCE

Se ieri ci eravamo concentrati sulle intenzioni di voto dei sondaggi politici Lab21.01, scoprendo gli ultimi trend del 2024, nella rassegna quotidiana di oggi 2 gennaio 2025 puntiamo l’attenzione sullo speciale sondaggio lanciato dal medesimo istituto demoscopico di Roberto Baldassarri per il quotidiano online “Affari Italiani”: per l’arrivo del nuovo anno è stato infatti chiesto agli intervistati elettori quale potrebbe essere ad oggi il politico di riferimento del 2025. Una previsione, chiaramente, dettata dagli scenari attuali e dalle indicazioni che la politica ha dato in questi oltre due anni di Governo Meloni e di “campo largo” dettato dalla sfidante Elly Schlein.

MIGRANTI/ "Pm italiani, Corte di giustizia e rotta balcanica, i fronti aperti di Meloni e von der Leyen"

Ebbene, secondo i sondaggi politici sul leader dell’anno appena cominciato non vi sarebbe alcuna partita tra la Presidente del Consiglio e qualsiasi altro capo politico in Parlamento: la leader più influente d’Europa secondo “Politico” è anche la più votata dagli elettori nel sondaggio per “Affari”. Giorgia Meloni ad oggi vale un 45,8% nella consenso specifico su chi sarà il vero protagonista del 2025: il distacco con la segretaria del Pd Elly Schlein è abissale, con solo il 13,7% che ad oggi opterebbe per i Dem protagonisti del nuovo anno. Al terzo posto resta Antonio Tajani di Forza Italia con il 10,4%, di pochissimo avanti al collega e alleato della Lega, Matteo Salvini (10,1%): entrambi i vicepremier restano comunque davanti al leader M5s Giuseppe Conte, in netta difficoltà sul fronte sondaggi politici anche a livello personale, con solo il 7,8% che punterebbe ad oggi su di lui come politico del 2025.

Riforma pensioni 2025/ La “legge placebo” varata per l’anticipo (ultime notizie 2 gennaio)

I TEMI CHIAVE DEL 2025: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI VERSO IL NUOVO ANNO

A chiudere la particolare classifica stilata dai sondaggi politici di Lab21.01 in questo inizio anno i leader dei partiti che ad oggi non superano quota 6% nelle intenzioni di voto nazionali: fa specie vedere come sia Cateno De Luca, leader dell’agglomerato “meridionalista” in Sud Chiama Nord, ad avere paradossalmente più consensi sul “Personaggio politico del 2025” rispetto ai colleghi leader di Azione, Italia Viva, AVS, Noi Moderati e PiùEuropa.

Il sindaco di Messina prende infatti il 3,4% nei sondaggi politici condotti da Baldassarri, pari merito con Nicola Fratoianni, mentre Matteo Renzi al 2,2%, Maurizio Lupi 1,2%, Carlo Calenda 1,1% e Riccardo Magi 0,9% restano in fondo alla classifica. Per finire una delle prime infornate dell’anno per i sondaggi politici, rimanendo sempre su Lab21.01, è stata stilata la classifica dei “temi chiave” individuati dagli elettori per il nuovo anno appena cominciato: su tutti è l’economia che ancora domina gli interessi e le urgenze degli elettori, con il 23,9% delle ipotesi formulate dalla cittadinanza. Segue il peso dei conflitti internazionali con il 16,7% di interesse per gli italiani, al terzo posto il tema chiave della salute al 14,9%: a seguire tutti gli altri “dossier” che si chiede alla politica di prendersene cura, dalla mobilità (8,2%) alla giustizia, passando per Europa, istruzione, territori, sport, cultura, immigrazione e transizione ecologica (questi ultimi entrambi ad un basso livello di interesse attorno al 2%).

Sondaggi politici 2025/ FdI a ‘forza 30’ spinge Centrodestra a +10% su campo largo: Lega sopra FI, Pd al 21%