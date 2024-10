Sono durissime le dichiarazioni della sorella di Cristiano Ronaldo nei confronti delle altrettante dure parole rilasciate da Antonio Cassano. Elma Aveiro, parente stretta di CR7, ha voluto replicare a Fantantonio che di recente aveva attaccato l’asso portoghese dicendo che lo stesso non sapeva giocare a calcio. Il fantastista di Bari Vecchia non ha mai tifato per la star ex Juventus, schierandosi sempre con il partito di Lionel Messi, e di recente, come ricorda Fanpage, aveva ribadito le sue critiche nei confronti dell’attaccante dell’Al Nassr durante l’ultima puntata dello show online ‘Viva el Futbol’.

Probabili formazioni Inter Stella Rossa/ Quote: Mkhitaryan o Zielinski? (Champions League 1 ottobre 2024)

Cristiano Ronaldo “ha fatto 900 gol”, aveva detto Cassano, commentando che a suo modo di vedere erano gol piuttosto inutili “Fai pure 3000 gol, fatteli fritti con le uova”, aveva aggiunto, ricordando quanto vi siano stati nel calcio recente numerosi altri bomber come ad esempio Ibrahimovic, ma anche Higuain e Aguero, senza dimenticarsi di Lewandowski e Benzema, ancora in attività, che oltre a segnare sapevano giocare con il compagno di reparto “sapevano fare tante cose”. Ebbene, tali parole devono essere giunte anche alla sorella di Cristiano Ronaldo che ha utilizzato la propria pagina Instagram per dire la sua nei confronti del fantasista barese, oggi 42enne e da tempo lontano dal rettangolo di gioco.

Probabili formazioni Leverkusen Milan/ Quote: Tomori va in panchina? (Champions League 1 ottobre 2024)

SORELLA DI CRISTIANO RONALDO CONTRO CASSANO: COSA AVEVA DETTO IL BARESE

Per Elma Aveiro, Cassano non è altro che un coitadinho, che significa un “pover’uomo”, così come un “raccattapalle”, ruolo che effettivamente ha svolto l’ex calciatore prima di approdare in Serie A, percorso che comunque molti altri giocatori hanno avuto in carriera.

Nicola Ventola si era opposto al parere di Cassano nel commentare il traguardo dei 900 gol siglati in carriera da CR7 “Non voglio continuare” aveva detto, rimandando al mittente il pensiero del collega, ma la sorella della star portoghese cresciuta nello Sporting Lisbona non ha tenuto la bocca cucita, ed ha esternato tutta la propria rabbia e il proprio disappunto sui social. “Ronaldo non sa giocare a calcio ma ha segnato 900 gol? Immagina se sapesse giocare”, il messaggio mandato a Cassano, quindi ha rincarato la base: “Cassano non era un giocatore ma un raccattapalle”, le parole proferite in una seconda storia, in cui tra l’altro ha pubblicato anche la foto del barese e quella di un pagliaccio.

Video/ Lucchese Milan Futuro (1-1) gol e highlights: Hodzic risponde a Saporiti! (Serie C, 30 settembre 2024)

SORELLA DI CRISTIANO RONALDO CONTRO CASSANO: LA QUERELLE DURANTE IL MONDIALE 2022

Che dire, un messaggio chiaro e tondo ma siamo certi che il buon Cassano non si offenderà anche perchè è solito prendersi le critiche, lui che spesso e volentieri esprime dei pareri sul mondo del calcio che vanno controcorrente, e non ha mai avuto paura ad esporsi in prima persona.

Tra l’altro non è la prima volta che la famiglia di CR7, a cominciare proprio dalle sue sorelle, ha preso le difese del portoghese, come ad esempio quando nel 2022 definirono “tristi e ingrati” i tifosi portoghesi che avevano criticato appunto Ronaldo durante il mondiale. Lo stesso attaccante ha invece lasciato correre, non decidendo mai di rispondere in prima persone alle critiche: del resto per lui parla il campo, parlano i trofei e il gol, anche se Cassano la pensa diversamente.