Spie oltre il fronte, diretto da Harry Keller

Mercoledì 23 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, il film di guerra del 1968 dal titolo Spie oltre il fronte. La pellicola è diretta dal regista statunitense Harry Keller, noto per avere curato le riprese di diversi lungometraggi western tra gli anni ’50 e ’60, come La vendicatrice dei sioux (1952), La legge del fucile (1958) e Apache in agguato (1962). Le musiche hanno invece la firma del compositore William Lava, diventato famoso a livello internazionale per avere realizzato le colonne sonore delle serie di successo Zorro, Looney Tunes e Merrie Melodies.

Il protagonista del film Spie oltre il fronte è interpretato dall’attore statunitense Tom Bell, conosciuto dal pubblico per il personaggio del sergente investigativo Bill Otley nella serie poliziesca Prime Suspect. Al suo fianco l’attore di origini greche Michael Constantine, apparso per l’ultima volta sul grande schermo nel ruolo di Kostas “Gus” Portokalos nel film di successo Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002) e nel suo rispettivo sequel Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 (2016).

La trama del film Spie oltre il fronte: il sacrificio di una donna per la Resistenza

Spie oltre il fronte è ambientato nei terribili anni della Seconda Guerra Mondiale, uno dei periodi più oscuri della storia dell’umanità, segnato da milioni di morti, povertà e carestia.

In particolare, segue le vicende della giovane Denise, una ragazza francese figlia di uno tra i più importanti generali dell’esercito che, lasciando attoniti amici e parenti, decide di sposare un colonnello tedesco conosciuto per la sua particolare crudeltà.

In realtà Denise è una fervente patriottica e ha deciso di sacrificare se stessa, convolando a nozze con un uomo che lavora per il fronte nemico, così da dare il suo contributo personale alla lotta per il suo Paese.

L’obiettivo della giovane, infatti, è quello di spiare il marito, venendo a conoscenza di importanti informazioni strategiche che possano permettere alla resistenza francese di intralciare l’avanzata nemica e combattere gli usurpatori.

Grazie al suo contributo, i francesi riusciranno a individuare uno stabilimento segreto, all’interno del quale i tedeschi stanno fabbricando un devastante siluro, e a fare esplodere la fabbrica.

Durante la sua attività di spionaggio, Denise conosce l’affascinante capitano francese Charles, con cui inizia a collaborare in numerose missioni.

Quest’ultimo inizia a nutrire ben presto un profondo sentimento per la ragazza e la implora di abbandonare il suo ruolo per tornare con lui in patria e vivere insieme, visto che ormai la guerra sta volgendo a favore degli alleati. Nonostante tutto, però, la protagonista si accorge di amare suo marito e decidere quale sarà il suo prossimo passo sarà tutt’altro che facile.